Швеция отказала журналистке Ольге Класковской и ее 11-летней дочери в получении вида на жительство и приняла решение о депортации без права обжалования

Новости Беларуси. Европейская демократия глазами ее сторонников. Власти Швеции отказали гражданке Беларуси, журналистке Ольге Класковской, и ее 11-летней дочери в получении вида на жительство и приняли решение о депортации без права обжалования. По словам женщины, социальные службы королевства также отобрали у нее 7-месячного сына, который родился в этой стране, ссылаясь на то, что она не может ему обеспечить должные условия проживания.

Как разрешится конфликт и с кем останется ребенок? Решение за судом Швеции. В свое время Ольга Класковская писала статьи о якобы нарушениях прав человека в Беларуси и достоинствах западной демократии. Теперь журналистка пишет о том, как с правами человека обстоит дело в «демократической Европе»

История Ольги Класковской началась в 2006 году, когда она вместе с маленькой дочкой в поисках «прав и свобод» эмигрировала в Польшу. Однако не нашла общего языка с польскими властями. Тогда и решила искать счастья в Скандинавии.

В Швецию Ольга Класковская попала транзитом через Норвегию. Уже там вышла замуж и родила сына. Решения властей о выдаче вида на жительство ей пришлось ждать в лагерях для беженцев. Демократический рай, по словам Класковской, в действительности оказался адом, а она сама для европейских друзей – незваным гостем.

Ольга Класковская, из цикла статей:

Я ведь так много репортажей сделала о демократических ценностях Европы... изо дня в день долдонила своим радиослушателям, писала своим читателям. А сколько мы чашек кофе перепили с теми же европейскими дипломатами и прочими миссионерами в Минске, Варшаве, на различных фуршетах/банкетах – все размахивали руками: мол, молодцы, ребята! Сражайтесь за демократию в Беларуси! Мы с вами! Когда коснулось реальной помощи – все... моментально испарились.

Тексты «Скандинавская демократия для беженцев», «Норвежский концлагерь», «Шведский дурдом» буквально взорвали Интернет. А ведь в своих статьях журналистка просто подробно описала через что ей пришлось пройти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Класковская, из цикла статей:

В транзитном лагере Танум (Норвегия). Вокруг руины и жуткие грязные бараки. Лес. Ноль цивилизации... Транзитный лагерь Хашлемон. Тоже в лесу. Нас селят в восьмиместную женскую комнату. Семейные пары разъединяют. А как же статья 13 Европейской конвенции по правам человека о «праве на семью»? И вообще всевозможные конвенции по правам человека, его основных свобод? ... У многих обострились хронические заболевания. [Но] достучаться до врача – из области фантастики... А когда в столовой попросила молока, для ребенка, сказали, что не положено. Мол, только до 6 лет.

Не удивительно, что недавно ООН лишила Норвегию статуса страны с наивысшем уровнем соблюдения прав человека из-за систематического нарушения прав мигрантов и иностранных детей. Правда, в истории Класковской был и шведский лагерь. Который, по ее словам, был несколько лучше, но все в тех же «демократических» традициях.

Ольга Класковская, из цикла статей:

Разговаривала с [норвежской] администрацией... но меня никто даже и слушать не хотел. Съездила я и в местный филиал [известной правозащитной организации]. Они вообще отказались мне помогать… Я принимаю решение срочно уезжать в Швецию. [А там] никаких прав нет. Я не могу пользоваться медициной, хотя замужем [за шведом] официально, не могу получать на ребенка декретные. Знаете, еще немного – и я начну думать, что у нас в Беларуси права человека больше соблюдаются. В частности, в отношении семейного законодательства, прав женщины и прав ребенка…

Сегодня Класковской и ее дочери грозит депортация. Судьба 7-мимесячного сына и вовсе пока неизвестна. Это решит суд. Возможно, мальчика оставят отцу. Если же сочтут, что он не в состоянии его воспитывать, ребенка отправят в социальное учреждение.

Поняв, что в Европе помощи не дождешься, Класковская обратилась в МИД Беларуси с просьбой оказать ей содействие в возвращении сына. По ее мнению, действия сотрудников миграционной службы королевства идут вразрез со шведским и международным законодательством.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Безусловно, консульская помощь Ольге Класковской будет оказана. Прежде всего потому, что она является гражданкой Республики Беларусь. Это наша задача – оказывать содействие белорусским гражданам, которые попадают в сложные ситуации за рубежом.

По открытым данным, в 2012 году 111 тысяч иностранцев получили вид на жительство в Швеции. И то, что среди них не нашлось место белорусской стороннице европейских ценностей, случай, конечно, частный. Но показательный.