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В этом году могут быть начаты новые союзные программы в сфере безопасности. Об этом заявил Григорий Рапота

12 февраля 2013 14:22
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Новости Беларуси. В нынешнем году могут быть начаты новые союзные программы в сфере безопасности. Об этом сообщил сегодня  госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота, который находится с визитом в Минске.

На встрече стороны говорили о сотрудничестве по линии Министерства обороны и  в сфере охраны границы. Намечены аналогичные программы  по линии  правоохранительных органов. Как было отмечено, военная продукция России часто производится с использованием белорусских комплектующих. Резкое увеличение финансирования государственного оборонного заказа в России и взаимодействие с предприятиями Беларуси подтверждает крайнюю важность этого направления.

Григорий Рапота, госсекретарь Союзного государства Беларуси и России:
Минобороны, это, в основном, региональная группировка войск и все, что с этим связано, пограничные – это развитие инфраструктуры, взаимодействие по различным линиям, это и кадровые, и образовательные, а есть еще и о создании инновационного продукта в виде оборудования.

# Беларусь-Россия # Государственная политика # Григорий Рапота # Союзное государство

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