В этом году могут быть начаты новые союзные программы в сфере безопасности. Об этом заявил Григорий Рапота

Новости Беларуси. В нынешнем году могут быть начаты новые союзные программы в сфере безопасности. Об этом сообщил сегодня госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота, который находится с визитом в Минске.

На встрече стороны говорили о сотрудничестве по линии Министерства обороны и в сфере охраны границы. Намечены аналогичные программы по линии правоохранительных органов. Как было отмечено, военная продукция России часто производится с использованием белорусских комплектующих. Резкое увеличение финансирования государственного оборонного заказа в России и взаимодействие с предприятиями Беларуси подтверждает крайнюю важность этого направления.

Григорий Рапота, госсекретарь Союзного государства Беларуси и России:

Минобороны, это, в основном, региональная группировка войск и все, что с этим связано, пограничные – это развитие инфраструктуры, взаимодействие по различным линиям, это и кадровые, и образовательные, а есть еще и о создании инновационного продукта в виде оборудования.