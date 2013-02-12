В преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов в Беларуси чествуют ветеранов Афганской войны

Новости Беларуси. Ветеранов Афганской войны чествуют в Беларуси. По традиции, встречи проходят в преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов, который отмечается 15 февраля. Память погибших в той войне руководство Минской области и ветераны-афганцы почтили минутой молчания.

Как отметил губернатор Борис Батура, в столичном регионе продолжат оказывать материальную поддержку воинам-интернационалистам и семьям погибших солдат и офицеров.

В прошлом году помощь от облисполкома получили около сотни таких семей. Около 800 человек прошли лечение в госпиталях, 110 получили бесплатные путевки в санатории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Солонец, ветеран войны в Афганистане:

Афганистан мне помог разбираться в людях, в этой жизни. Я был тогда молодым человеком, но то был бесценный опыт, и боевой, и житейский. Там были, наверно, действительно лучшие. По крайней мере, мне плохие люди, непорядочные, не попадались. Если ты сказал – то ты сделал. Было у нас такое неписаное правило.

Павел Кресс, председатель Минской областной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:

Сегодня они достойно работают на благо нашего государства, на благо нашей Минской области, достойно воспитывают своих сыновей. Но нашим основным долгом была, есть и будет забота о семьях погибших, о семьях, которые умерли, об инвалидах, о тех, кто получал ранения и контузии.