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Директор крупного оборонного холдинга Джузеппе Орси арестован по подозрению в даче взятки

12 февраля 2013 11:22
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Новости Италии. В Италии арестован директор крупного оборонного холдинга.  Джузеппе Орси подозревают в даче  взятки индийским чиновникам.

Несколько лет назад его компания продала в Индию 12 вертолетов. Обвиняемый  говорит, что он сделка была законна. Индийская сторона никак не комментирует ситуацию. Итальянская прокуратура с прошлого года расследует громкое дело о международной коррупции.

Компанию обвиняют во взяточничестве при заключении сделок еще и в Бразилии, России, Панаме и Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Криминал # Криминал

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