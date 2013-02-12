Директор крупного оборонного холдинга Джузеппе Орси арестован по подозрению в даче взятки

Новости Италии. В Италии арестован директор крупного оборонного холдинга. Джузеппе Орси подозревают в даче взятки индийским чиновникам.

Несколько лет назад его компания продала в Индию 12 вертолетов. Обвиняемый говорит, что он сделка была законна. Индийская сторона никак не комментирует ситуацию. Итальянская прокуратура с прошлого года расследует громкое дело о международной коррупции.

Компанию обвиняют во взяточничестве при заключении сделок еще и в Бразилии, России, Панаме и Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.