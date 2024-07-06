ШОС близка Минску идейно. Почему Запад озабочен расширением шанхайской семьи?

Перспективы торгово-экономического, инвестиционного, информационного, гуманитарного взаимодействия, сотрудничество в сферах безопасности, образования, медицины, культуры – это далеко не весь перечень возможностей, открывающихся для Беларуси после вступления в ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Момент подписания документа о принятии нашей страны в организацию стал по истине историческим. И спустя два дня после завершения саммита в Астане мировая общественность, СМИ и эксперты продолжают рассуждать о присоединении Минска к объединению. Исторический момент. Беларусь стала полноправным членом ШОС – кадры церемонии принятия.

Хотя с большинством стран – участниц ШОС Беларусь уже наладила экономические связи, все же условия сотрудничества, а главное, возможности после вступления в ШОС иные. И речь не только о нашем ближайшем союзнике России. Среди «шанхайской десятки» немало и других заинтересованных в укреплении взаимодействия сторон. Эксперт из Казахстана Таисия Мармонтова отмечает хорошие отношения Минска и Астаны. Специалисты склонны считать, что сегодня наступает эпоха Азии. Именно азиатские страны задают тренды, – отмечает научный руководитель Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг».

Таисия Мармонтова, научный руководитель Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» (Казахстан):

Возможность поставок продовольствия, в том числе использование транспортной инфраструктуры ШОС, для Беларуси очень хороший вариант развития. Причем мы понимаем, что ШОС – это многосторонняя площадка, в том числе я могу обратить внимание на перспективы развития наших двусторонних отношений. Они, в принципе, всегда были достаточно хорошими, выраженными. Белорусы входят в один из этносов, который проживает на территории Казахстана. Более того, Казахстан занимает второе место по объему внешней торговли Республики Беларусь со странами СНГ. И это ведь тоже окно возможностей.