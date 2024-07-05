Воскресенский: когда политика Запада стукнется о самое дно, будет рождаться что-то новое в Европе

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества, переговоры Путина и Орбана в Москве, а также важнейшие международные события. В гостях политолог Юрий Воскресенский.

Юрий Воскресенский, политолог:

Будет такое время, мы его дождемся. Дело в том, что сейчас дипломатия и внешняя политика наших западных партнеров скатывается ниже плинтуса. И вот когда оно стукнется о самое дно, я так предполагаю, это еще не дно, читая и знакомясь с их заявлениями. Вот когда оно стукнется о самое дно и там размажется, тогда будет рождаться что-то новое. И в Европе мы, наконец, увидим снова таких политиков, как Коль, Тэтчер, Миттеран. Которые, может быть, были в части некоторой идеологическими нашими противниками. Но они были политическими фигурами.

Григорий Азаренок, СТВ:

Но мы могли как-то ужиться на планете.

Юрий Воскресенский:

С ними можно было договариваться, о чем можно договариваться с Боррелем, Мишель, Урсулой. Это политические гопники. Это гопота, которая случайно – кто-то там из гинекологии, кто-то из другой сферы, с фермерства. Пришли в политику.