МИД Беларуси и России раскрыли проблемы главных «экспортёров» демократии

Права человека не должны использоваться в качестве политического оружия. Об этом заявила начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси в штаб-квартире ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Права человека не должны использоваться в качестве политического оружия. Об этом заявила начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси в штаб-квартире ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне в Вене презентовали первый совместный доклад внешнеполитических ведомств Беларуси и России о практике соблюдения прав человека в отдельных иностранных государствах. В документе более 1 800 страниц, где изложены факты грубых нарушений более чем 40 государств, в основном западных. Расовое превосходство, преследование СМИ, борьба с исторической памятью – типичные нарушения прав человека на Западе, подчеркнула представитель Беларуси. А теперь там нарушаются и такие базовые права, как труд, образование, достойный уровень жизни. В некоторых государствах под вопросом даже право на безопасную жизнь.
Доклад на конкретных примерах демонстрирует проблемы в правозащитном досье именно тех стран, которые провозгласили себя главными экспортерами «демократических ценностей» и навязывают свои стандарты другим, зачастую вмешиваясь во внутренние дела других государств, – отметила представитель МИД Беларуси. А сегодня права человека и вовсе стали инструментом войны, политического давления на суверенные страны, что просто недопустимо. И это необходимо понимать, чтобы предотвратить дальнейшую поляризацию мира на основе политических разногласий по правам человека.