«Принимаем решения, но не всегда реализовываем»: что обсуждали главы государств СНГ на заседании Совета в Сочи

Новости Беларуси. Сочи 11 октября стал центром большой политики. Здесь прошли сразу два крупных саммита – глав государств СНГ и ЕАЭС. Переговоры лидеров были насыщенными, только по формату Содружества повестка содержала 17 вопросов – от борьбы с терроризмом до поддержки семьи. Сегодня СНГ – крупнейший международный союз. Но, как подчеркнул Александр Лукашенко, заявления о востребованности Содружества надо подкреплять конкретными действиями, прежде всего в сфере экономики. Важные для стран вопросы остаются нерешенными: обеспечение равных условий доступа к госзакупкам и создание зоны свободной торговли услугами. Александр Лукашенко также отметил, что подобные проблемы существуют и в ЕАЭС. Юлия Бешанова, СТВ:

Сочи. Русская Ривьера. Один из самых протяженных городов на Земле. По своей длине он уступает только столице Мексики. Российская олимпийская столица протянулась вдоль береговой полосы почти на полторы сотни километров. Здесь не впервой принимать масштабные форумы. Горные хребты в пейзаже словно подчеркивают значимость саммита. Главная задача «подтянуть» СНГ на новую высоту. Дотянуться до вершины. Сотни объективов фото- и видеокамер сегодня прикованы к местному Конгресс-холлу. Владимир Путин на правах хозяина саммита встречает коллег – глав государств стран СНГ.

На Черноморское побережье Кавказа приехали Президенты 8 государств. Алмазбек Атамбаев не смог присутствовать на встрече. Занят внутренними делами. 15 октября в Кыргызстане пройдут выборы. Страну представлял премьер-министр. Впервые на саммите президенты Молдовы и Узбекистана. Лидеры государств не скрывают искренних симпатий друг к другу. А потому и рукопожатие зачастую, выходит за рамки протокольного. Александр Лукашенко с Владимиром Путиным разговор начинают прямо на церемонии фотографирования. Важно обсудить существующие проблемы и наметить методы их решения. Разговор был не только откровенный, но весьма принципиальный. Повестка заседания известна: концепция военного сотрудничества, проекты в сфере безопасности, экономические, торговые, гуманитарные вопросы. О том, что Содружество пора «форматировать» и переводить «на практические рельсы», Александр Лукашенко заявил на прошлогодней встрече в Бишкеке. Речь шла об устранении дублирующих функций некоторых институтов. Но перенастройка всей машины СНГ все еще пробуксовывает.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Несмотря на то, что нами принято решение об адаптации СНГ, мы по-прежнему топчемся на месте. Заявление востребованности Содружества нужно подкрепить конкретными действиями. Надо так откровенно и честно просмотреть нам на эти структуры, в частности – на структуру парламентского измерения. Может быть, я не совсем вовлечен в эти процессы, но мне кажется… Откровенно говоря, мы и сами на высоком уровне глав государств как-то принимаем решения, но не всегда реализовываем. Да и решения, вы же посмотрите, это же не нашего уровня решения, какие-то заявления и прочее. Вот я в противовес этому говорил о серьезных вопросах торговых отношений, безопасности. Хотя мы предлагали: давайте, если мы ее оставляем, наделим какими-то конкретными полномочиями. Мы там вроде бы какие-то модельные законы принимаем, но ни один модельный закон, например, в Беларуси, да и я не знаю по другим странам, чтобы он хотя бы лег в основу национального законодательства. Такого, в принципе, никогда не было. И получается, что депутаты собираются в Питере, что-то обсуждают, говорят. Но даже мы об этом ничего не знаем, потому что это не востребовано. Я это говорю к тому, что нам надо основательно подходить к вопросам этих структур, платежей. Чиновников плодим бесчисленное количество, а толку мало. Несмотря на разные оценки, СНГ развивается и это уже факт исторический. На столах у президентов – почти два десятка документов с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. В Содружестве действует зона свободной торговли. Плюс к этому отсутствие границ и визового режима между странами. Становится очевидно: интеграция выгодна всем. Но чтобы устранить все еще существующие барьеры, нужны не просто обсуждения – реальные шаги.

Александр Лукашенко:

В прошлом году пятью государствами был подписан протокол о правилах и процедурах регулирования госзапкупок. Идет работа по его реализации. Но под этим документом нет подписей отдельных глав государств: Казахстана, Молдовы, Украины. Это значит, что мы опять будем иметь изъятие. С одной стороны, заявляем об открытости в торговле, с другой, не допускаем друг друга к закупкам в госсекторе, формирующем крупную долю рынка. Отдельный вопрос – создание зоны свободной торговли услугами. Все прекрасно знают, как идет работа над соответствующим соглашением. Собираются эксперты, берут старый текст, меняют местами абзацы и направляют документ на рассмотрение. Через два-три месяца ситуация повторяется. И так годами. У проекта координатора нет, а Исполком, откровенно говоря, с этой ролью не справился. Я думаю, что на эти две проблемы надо обратить внимание, ведь именно торговля и экономика являются фундаментом любых отношений. Тактические тонкости экономического взаимодействия отданы на откуп Совету глав правительств СНГ. Президенты же в роли стратегов определяют курс движения. Проект о совместном исследования космоса – документ на перспективу. Со щитов не сбрасывают и непростую геополитическую обстановку в мире. Буквально трещит по швам мировая коллективная безопасность. Терроризм выплеснулся на мирное сообщество. Силовой блок в обсуждении – мощный. Семь документов. Объединенными силами будем бороться с коррупцией, финансированием терроризма и преступлениями в сфере высоких технологий. Но не хлебом единым. По многим вопросам президенты демонстрируют единодушие и общность взглядов. Один из важнейших документов дня сегодняшнего – совместное заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей. Говорили и о молодежной политике, обсуждали туристические и спортивные проекты. Всего главы государств подписали 18 документов. Следующих шагов ждут от Таджикистана. Именно этой стране передали председательство в СНГ. Площадку СНГ лидеры государств часто используют для разговоров в двустороннем формате. Во время саммита президенты нашли возможность пообщаться один на один. Александр Лукашенко провел двустороннюю встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Александр Лукашенко:

Вы были советским человеком, как и я. В Советском Союзе Беларусь позиционировалась как очень продвинутая республика. Мы это сохранили. И нам это в таком объеме не надо было тогда, и не надо сейчас. Но мне жалко было терять школы, которые создавались десятилетиями. Мы их сохранили с ориентацией на экспорт. Были хорошие технологии, и мы их развили. Поэтому мы продаем сейчас и технологии, и товары, которые произведены по нормальным технологиям. И по цене-качеству они превосходят зарубежные. Вот в чем секрет того, что мы можем и в Венесуэле работать, и в Египте, и в Судане. В Узбекистане мы отстали. Наша встреча стала исторической, потому что мы с вами договорились, не подписывая документов никаких, по рукам ударили, назначили ответственных. И все пошло.

Шавкат Мирзиеев, президент Республики Узбекистан:

Многие наши компании хотят очень серьезно работать с Беларусью. И я хочу, чтобы прямые поставки плодоовщной продукции, в Беларусь мы поставляем. Экспорт текстильной продукции. У нас хлопок. Если бы создали совместное предприятие в третьих страна – это были бы рабочие места. Изначально СНГ создавался на обломках СССР. В жизнеспособность новой организации тогда, пожалуй, мало кто верил. Скорее считали формой цивилизованного развода. Но историки признают, в те годы, это был лучший сценарий. Кто знает, чем могло обернуться крушение Союза, если бы не подписали документ о Содружестве. Юлия Бешанова, СТВ:

26 лет – солидная дата. Но тем не менее СНГ не стало памятником общему советскому прошлому. Союз проверен временем, живет не прошлым, а настоящим. За эти годы создано еще несколько межгосударственных объединений, в основе которых тоже было СНГ – ОДКБ, ШОС и, конечно, Евразийский экономический союз. Евразийский экономический союз вырос из союза таможенного. К тройке Беларусь, Россия, Казахстан подключились Армения и Кыргызстан. Организация активно прирастает новыми участниками. К слову, Евразийский экономический союз – самый большой в мире – площадь двадцать миллионов километров. Общий объем – четыре триллиона долларов, а потенциальных потребителей – сто восемьдесят три миллиона человек. Гигантский рынок сбыта. По политическим меркам – объединение совсем юное. А потому ему присущи все проблемы переходного возраста. Впрочем, формирование единого экономического пространства – задача не из легких. Но результаты в цифрах. Товарооборот между странами Союза демонстрирует тридцатипроцентный рост. Шагать в ногу со временем – значит, быть в мейнстриме инновационных технологий. Согласованная политика должна касаться и формирования общих правил ведения цифровой торговли, единых стандартов обмена информацией и ее защиты. А система «единого окна», электронного таможенного декларирования облегчат перемещение товаров между странами. Цифровая инициатива исходит от нашей страны.