Школьная подготовка, вступительная кампания и прием в вузы: обсуждение вопросов образования прошло в Могилеве

Новости Беларуси. Вопросы качества школьной подготовки, итоги прошедшей вступительной кампании и изменения в порядке целевого приема в вузы. Эти и другие темы 12 августа в Могилеве обсудили руководители профильных Министерств и представители местной власти.

В рамках встречи состоялось и открытие нового корпуса спецшколы закрытого типа. Для ее воспитанников это отличный подарок к первому сентября. В новом здании спальные блоки, актовый и спортивный залы, бассейн и комнаты для занятий и кружков.

В целом подготовка к новому учебному году в Беларуси уже на завершающем этапе. Менее чем через три недели за школьные парты сядет почти миллион учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

У нас остается совершенно мало времени до начала нового учебного года. Глава государства поставил перед нами задачу, что дети должны пойти в школу подготовленные. Чтобы была школьная форма, школьные принадлежности. Особый акцент был сделан на вопросах функционирования учреждений образования. Это закрытие школ или наоборот строительство школ и дошкольных учреждений, потому что это очень важно.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

У нас в этом году две школы будет. В Минской области и в Бресте будут новостройки. Остальные все приведены в порядок. Есть несколько десятков школ, где выполнен капитальный ремонт. Так что школ достаточно. К новому учебному году мы уже в полном вооружении, ждем линеек, 1 сентября.