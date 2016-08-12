Новости Беларуси. Предвыборная кампания в Беларуси вошла в активную фазу. 12 августа Центризбирком обнародовал списки всех зарегистрированных кандидатов в депутаты Палаты представителей. Ознакомиться с ними можно на сайте комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итак, за 110 мест в парламенте будет бороться 521 человек. Пройти регистрацию смогли не все. 93 претендентам было отказано в регистрации. 16 человек участвовать в предвыборной гонке отказались сами. Всего же в этом году кандидатами в депутаты было выдвинуто 630 человек, что на 130 больше, чем на выборах предыдущего созыва.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Большая часть – это люди активного возраста, это средний возраст преимущественно, которые могут еще и в парламенте поработать, и после парламента завершить свою карьеру весьма блистательно на каком-нибудь высоком посту.

Таким образом, сегодня стартовал очередной этап избирательной кампании. Ближайший месяц кандидаты будут заниматься агитацией. Некоторые уже успели опубликовать свои программы в печатных СМИ. Напомню, каждый претендент на депутатское кресло имеет право на размещение одной бесплатной статьи. Кроме того, до конца недели станет известно время выступления кандидатов на радио на телевидении.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Во-первых, активно встречаться с избирателями, во-вторых, говорить без бумажки, живо и интересно, в-третьих, говорить о том, что интересует избирателя, в-четвертых, быть политкорректным и вообще человечески корректным и главное – толерантным, терпимо относиться к чужому мнению и к тем процессам общественным, которые происходят в обществе.