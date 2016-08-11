Регистрация кандидатов в депутаты завершена

Новости Беларуси. Центризбирком завершил регистрацию кандидатов в депутаты. Сегодня по всей стране подводили итоги в окружных избирательных комиссиях. Точное количество зарегистрированных кандидатов будет известно 12 августа. Тогда же начнется и агитация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Ольги Витальевны Беларусь вовсе не чужая. Однако в таком статусе она видит страну впервые. Три дня на Гомельщине, сотни новых знакомств с людьми, объединёнными одним общим делом, делом, от которого зависит будущее страны.

Ольга Кремская, международный наблюдатель (миссия наблюдателей от СНГ):

Всё разрешалось тактично, мирно. Все знают избирательный кодекс – это тоже радует, как члены комиссии, так и кандидаты.

Сегодня приступили к работе и долгосрочные наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Это 38 экспертов из 13 стран. Они отправились во все регионы страны. А тем временем окружные избирательные комиссии подводят итоги: кому из кандидатов - зеленый свет, а кому с предвыборной дистанции все же придется сойти.

К примеру, на Гомельщине пройти отбор удалось не всем. В регистрации отказали семи потенциальным депутатам.

Николай Стош председатель Гомельской областной избирательной комиссии:

Один претендент. Ему было отказано по причине того, что в результате проверки подписей избирателей число недостоверных подписей превысило 58%. 5 человек неправильно указали свои в декларации документы о доходах: 4 – о доходах и один не указал автомобиль.

Есть и случаи, которые разрешились в пользу кандидата. К примеру, одному из претендентов сначала в регистрации отказали. Нарекания были на недостоверность декларации о доходах. Оказалось, у мужчины есть тезка, из-за которого и возникла путаница.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Фамилия, имя, отчество совпадали. В связи с этим были сведения, что ему принадлежат некие акции. Хотя они принадлежали совершенно иному лицу. Когда это было установлено, окружная избирательная комиссия данного потенциального кандидата восстановила в правах. И он зарегистрирован как кандидат в депутаты. То есть комиссии работают, что называется, по-людски, человечно рассматривая каждую ситуацию и принимая решения на основании бесспорных доказательств.

Получив добро от окружного избиркома, можно сразу в бой. Начинается самая горячая часть предвыборной гонки – агитация. Для ее финансирования уже около полусотни кандидатов открыли избирательные счета.

Илона Волнец, корреспондент СТВ:

Сейчас все зависит только от кандидатов. Пора заявить о себе, доказать, что именно они достойны заниматься законотворчеством. Время проводить пикеты, встречаться с избирателями, расклеивать листовки. В общем, теперь главное правило кандидата – активность!

Кандидаты также начали предоставлять свои программы в печатные СМИ. Бесплатную публикацию можно сделать только один раз. Отслеживает это Центризбирком. На сайте ЦИК есть специальная вкладка, открыв которую сразу видно, публиковался кандидат ранее или нет. Претендентов на депутатский мандат можно будет увидеть и услышать, причем в самое рейтинговое время. Каждый кандидат имеет право в течение 5 минут представить свою программу на радио и телевидении. Дату и время определит жеребьевка, которая пройдет завтра. А на нашем телеканале трансляция выступлений начнется с 15 августа.