Парламентские выборы: 66 кандидатов из Минской области продолжат борьбу за депутатский мандат в 17 округах

Новости Беларуси. Результаты очередного этапа парламентского марафона-регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей подвели в областной избирательной комиссии. 66 кандидатов в столичном регионе продолжит борьбу за депутатский мандат в 17 округах. Наибольшая активность наблюдается в Слуцком, Березинском и Борисовском округах.

Во время регистрации четыре потенциальных кандидатов сошли с дистанции на полпути и снялись с предвыборной гонки, еще 19 отказано в регистрации на основаниях, связанных с нарушением избирательного законодательства. А именно: недействительность сведений, указанных в декларациях о доходах и имуществе, и неточностей подписей.

Кстати, за ходом кампании следят 478 наблюдателей. Выборы назначены на 11 сентября. До 10 сентября зарегистрированные кандидаты имеют право агитировать избирателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вадим Бондаренко, председатель Минской областной избирательной комиссии:

Они могут проводить и агитацию, и встречи с населением, поэтому места определены, где они могут встречаться с избирателями, а также проведена жеребьевка по распределению эфирного времени, где они могут выступать на телевидении, на СТВ, с 15 числа. И на радио «Минская волна» с 24 числа.