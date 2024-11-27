Снисаренко: Пакистан для Беларуси – это выход к мусульманским странам

Беларуси и Пакистану необходимо монетизировать высокий уровень политических отношений. Об этом заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Накануне в Исламабаде, в рамках официального визита белорусского лидера в эту страну, прошел большой переговорный марафон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интересна Беларусь Пакистану как перспективный рынок для товаров, а также как источник инвестиций и технологий, и прежде всего в сфере сельхозтехники. Кстати, в скором времени планируется создать два сборочных производства по тракторной линии. Также может появиться совместное предприятие по производству ряда сельхозмашин. Есть у белорусских предприятий серьезные наработки по поставкам в Пакистан также грузовой, карьерной и дорожно-строительной техники.

Константин Снисаренко, аналитик Центра политологии Института социологии НАН Беларуси:

Давайте разделим. Экономическая часть. Следует отметить, что Пакистан – это пятое по количеству населения государство в мире. Это крупный рынок. Кроме того, для белорусских граждан интересно тем, что это страна с богатой историей. Вполне вероятно, что введение бизвизового режима заметно активизирует туристический обмен.

В политическом плане. Здесь хотелось бы отметить то, что Пакистан является активным участником Организации исламского сотрудничества и активно взаимодействует с мусульманским международным сообществом. Для Беларуси это в политическом плане довольно интересный выход, в первую очередь к мусульманским странам. Кроме того, Пакистан – это важная страна, во многом связанная с безопасностью как в Южной Азии, так и в странах Центральной Азии. В данном случае сотрудничество между двумя странами в политическом плане также является крайне важным.

На этот визит белорусского лидера в Пакистан обе стороны возлагают большие надежды. Он должен придать серьезный импульс двустороннему сотрудничеству. Тем более, что в ходе переговоров был обсужден широкий круг тем: от взаимодействия в АПК до военно-промышленного комплекса.