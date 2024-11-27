Лушников о визите Лукашенко в Пакистан: пока кто-то думает, Беларусь уже подписывает контракты

Олег Лушников, глава комитета по международным отношениям и дипломатии общественной палаты ЕАЭС

Этот визит – это последовательное развертывание стратегии, которую Александр Григорьевич провозгласил еще несколько лет назад – интеграция интеграций. То, что в России называется «Большое евразийское партнерство», помогает решать комплексно вопросы и экономики, и безопасности, и гуманитарного сотрудничества на всем евразийском континенте. Здесь открываются большие возможности для всех стран-участников. И Беларусь активно их использует. Чем больше будет таких прямых контактов между странами в рамках этого «Большого евразийского партнерства», тем стабильнее и лучше будет пространство общего процветания для всех. И Александр Григорьевич здесь действительно показывает хорошую продуктивность, активность, продвигающие Беларусь в самый топ стран, которые первыми получают выгоду от новых открывающихся возможностей. Кто-то пока еще сидит, думает, а Беларусь уже едет и подписывает контракты.

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