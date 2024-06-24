Почему французы и немцы недолюбливают друг друга? Объяснил политолог Вадим Елфимов

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Как известно, французы, мягко говоря, недолюбливают немцев, а немцы – французов. Оно и понятно, они очень разные люди, и в одном только совпадают – в спеси, да еще в меркантильности. Не зря Франция и Германия вечно боролись между собой за господство в Европе, чтобы забирать себе все дивиденды. В конце концов Франция проиграла Германии, которая оккупировала ее в 1940 году и держала в подчинении, пока не пришел более сильный Советский Союз и не освободил обе страны. Во всяком случае от Гитлера. В общем, французы затаили обиду.