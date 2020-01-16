Сергей Румас и Посол России по телефону обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Дальнейшую работу с учетом перестановок в российском правительстве обсудили премьер-министр Беларуси Сергей Румас и Посол России в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры стороны провели по телефону.

Накануне Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство в полном составе складывает полномочия. Такое решение премьер объяснил предложениями главы государства о внесении фундаментальных изменений в Конституцию страны, которые повлияют на баланс всех ветвей власти.

Госдума России рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны