Сергей Рачков: Беларусь и Россия придают большое значение углублению интеграционных процессов
Новости Беларуси. Заседание Парламентского собрания Союза Беларуси и России прошло 14 декабря в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Олег Гайдукевич: «Есть предложение, например, создать что-то наподобие Европарламента даже, в рамках СНГ»
Депутаты двух государств обсудили вопрос внешней политики в формате онлайн. К разговору присоединились и представители МИД.
Союзное государство существует уже чуть более 20 лет. За это время реализовано немало совместных программ в области экономики, здравоохранения, образования и культуры.
На повестке сегодняшнего заседания парламентариев – вопрос бюджета Союзного государства на 2021 год, план международной деятельности и вопросы внешней политики.
Сергей Рачков, председатель Комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики:
Координация деятельности в области внешней политики является важной составляющей в целом работы Парламентского собрания и двух государств. Мы уделяем значительное внимание согласованности наших действий в международных организациях. Мы придаем большое значение – и Республика Беларусь, и Российская Федерация – углублению интеграционных процессов.
Выбрать единый вектор развития внешней политики и действовать сообща сегодня важно как никогда. Время мирового экономического спада, неблагополучной эпидемиологической ситуации и большого количества давления извне заставляет объединить силы союзников и вступить в 2021 год уверенно.