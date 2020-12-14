Сергей Рачков: Беларусь и Россия придают большое значение углублению интеграционных процессов

Депутаты двух государств обсудили вопрос внешней политики в формате онлайн. К разговору присоединились и представители МИД.

Новости Беларуси. Заседание Парламентского собрания Союза Беларуси и России прошло 14 декабря в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Союзное государство существует уже чуть более 20 лет. За это время реализовано немало совместных программ в области экономики, здравоохранения, образования и культуры.

На повестке сегодняшнего заседания парламентариев – вопрос бюджета Союзного государства на 2021 год, план международной деятельности и вопросы внешней политики.