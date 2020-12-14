Олег Гайдукевич: «Есть предложение, например, создать что-то наподобие Европарламента даже, в рамках СНГ»

Новости Беларуси. Заседание Парламентского собрания Союза Беларуси и России прошло 14 декабря в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Рачков: Беларусь и Россия придают большое значение углублению интеграционных процессов
Депутаты двух государств обсудили вопрос внешней политики в формате онлайн. К разговору присоединились и представители МИД.
Олег Гайдукевич, член Комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики:
Крайне важно все эти вопросы внешнего взаимодействия между собой урегулировать и координировать. Я вам скажу, что помимо заседания комитета каждый день мы на связи с депутатами Государственной думы России. И мы можем спорить по экономике, мы можем спорить по многим вещам. Но еще не было ни разу, чтобы мы где-нибудь на какой-нибудь площадке международной не поддержали друг друга.
И если инициатива у депутатов – кстати, мы разговаривали с российскими депутатами – есть предложение, например, создать что-то наподобие Европарламента даже, в рамках СНГ. Почему нет? И об этом надо думать.
Выбрать единый вектор развития внешней политики и действовать сообща сегодня важно как никогда. Время мирового экономического спада, неблагополучной эпидемиологической ситуации и большого количества давления извне заставляет объединить силы союзников и вступить в 2021 год уверенно.