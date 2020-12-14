Олег Гайдукевич: «Есть предложение, например, создать что-то наподобие Европарламента даже, в рамках СНГ»

Олег Гайдукевич, член Комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики:

Крайне важно все эти вопросы внешнего взаимодействия между собой урегулировать и координировать. Я вам скажу, что помимо заседания комитета каждый день мы на связи с депутатами Государственной думы России. И мы можем спорить по экономике, мы можем спорить по многим вещам. Но еще не было ни разу, чтобы мы где-нибудь на какой-нибудь площадке международной не поддержали друг друга.

И если инициатива у депутатов – кстати, мы разговаривали с российскими депутатами – есть предложение, например, создать что-то наподобие Европарламента даже, в рамках СНГ. Почему нет? И об этом надо думать.