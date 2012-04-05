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Сергей Нарышкин избран новым председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России

05 апреля 2012 10:36
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Новости России. Спикер Госдумы России Сергей Нарышкин избран новым председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Его кандидатуру союзные парламентарии поддержали во время проходящей сегодня в Москве сессии. 

Делегацию от нашей страны возглавляет председатель палаты представителей Национального Собрания Владимир Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он же является первым заместителем председателя союзного парламентского собрания.

Во время работы сессии депутаты так же обсудят изменения и дополнения в бюджет Союзного государства, вопросы предоставления статуса постоянного наблюдателя Межпарламентской ассамблее православия. Всего в этом органе работают 72 депутата – по 36 от Беларуси и России.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия # Союзное государство # Белоруссия

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