Новости России. Спикер Госдумы России Сергей Нарышкин избран новым председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Его кандидатуру союзные парламентарии поддержали во время проходящей сегодня в Москве сессии.

Делегацию от нашей страны возглавляет председатель палаты представителей Национального Собрания Владимир Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он же является первым заместителем председателя союзного парламентского собрания.

Во время работы сессии депутаты так же обсудят изменения и дополнения в бюджет Союзного государства, вопросы предоставления статуса постоянного наблюдателя Межпарламентской ассамблее православия. Всего в этом органе работают 72 депутата – по 36 от Беларуси и России.