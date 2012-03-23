МИД: Беларусь не видит необходимости в присутствии на территории страны отозванных послов государств, проголосовавших за расширение санкций

Совет министров иностранных дел ЕС на сегодняшней встрече в Бельгии расширил список санкций против некоторых предприятий и отдельных лиц в Беларуси. Основной причиной гневной реакции евробюррократов на этот раз стал смертный приговор террористам Коновалову и Ковалеву.

На этом основании ЕС ввел визовые санкции против отдельных лиц и заморозил активы нескольких частных предприятий. Тем самым цивилизованная Европа стала на защиту террористов и ввела санкции против белорусского народа.

Впрочем, судя по всему, это было сделано не бескорыстно. Так, на популярном белорусском Интернет-портале TUT.by появилось мнение известного политолога Юрия Шевцова.

«Политолог Юрий Шевцов считает, что санкции в отношении ряда белорусских бизнесменов, которые введены Евросоюзом, являются заказом со стороны заинтересованных представителей иностранного бизнеса».

Введение дополнительных санкций в отношении ряда белорусских граждан и предприятий еще более отдаляет перспективы нормализации отношений и возобновление диалога – заявили сегодня же в белорусском МИД.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Европейские политики находятся в плену конфликтного мышления, они остаются заложниками логики принуждения и шантажа. Мы вынуждены незамедлительно приступить к реализации комплекса мер реагирования. О такой возможности наши европейские партнеры были заранее поставлены в известность.

В сегодняшних условиях белорусская сторона не видит необходимости в присутствии на территории Беларуси отозванных послов государств, проголосовавших за данное решение.