МИД Беларуси: Соглашение об упрощенном порядке пересечения белорусско-литовской границы находится в высокой степени готовности

Новости Беларуси. Начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Савиных сообщил о том, что соглашение об упрощенном порядке пересечения белорусско-литовской границы находится в высокой степени готовности. По его словам, работа по введению соглашения будет окончена, когда органы госуправления обеих стран сообщат о том, что готовы к новому порядку пересечения границы.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Работа по введению в силу данного соглашения носит межведомственный характер. Она должна быть закончена, когда все участники (а это и органы местной власти, отделы внутренних дел, ГАИ) проинформируют о своей полной готовности. Тогда пройдет окончательное тестирование системы и мы сможем направить ответную ноту в адрес литовской стороны.

В ведомстве сообщили, что в ходе подготовки документов учитывался опыт, аналогичного двустороннего соглашения с Латвией.

Новый порядок пересечения белорусско-латвийской границы действует с февраля этого года. Им могут воспользоваться жители живущие в 30 километрах по обе стороны границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.