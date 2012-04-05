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МИД Беларуси: Соглашение об упрощенном порядке пересечения белорусско-литовской границы находится в высокой степени готовности

05 апреля 2012 10:35
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Новости Беларуси. Начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Савиных сообщил о том, что соглашение об упрощенном порядке пересечения белорусско-литовской границы находится в высокой степени готовности. По его словам, работа по введению соглашения будет окончена, когда органы госуправления обеих стран сообщат о том, что готовы к новому порядку пересечения границы.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Работа по введению в силу данного соглашения носит межведомственный характер. Она должна быть закончена, когда все участники (а это и органы местной власти, отделы внутренних дел, ГАИ) проинформируют о своей полной готовности. Тогда пройдет окончательное тестирование системы и мы сможем направить ответную ноту в адрес литовской стороны.

В ведомстве сообщили, что в ходе подготовки документов учитывался опыт, аналогичного двустороннего соглашения с Латвией.

Новый порядок пересечения белорусско-латвийской границы действует с февраля этого года. Им могут воспользоваться жители живущие в 30 километрах по обе стороны границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная граница Беларуси # Международное сотрудничество # Андрей Савиных # Министерство иностранных дел Республики Беларусь # Беларусь-Литва # Белоруссия

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