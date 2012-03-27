Лукашенко: В Могилевской и Брестской областях наблюдается ухудшение социально-психологической обстановки в трудовых коллективах

Все проблемные вопросы в регионах должны быть устранены. Об этом заявил президент, принимая с докладами губернатора Брестской области Константина Сумара и руководителя Могилевской Петра Рудника.

Во-первых, по результатам социологических исследований, ваши области (и Брестская, и Могилевская) по уровню доверия местным органам власти на последних местах.

Накануне об экономике и социальной сфере рассказали главе государства руководители Минска и пристоличного региона. Еще раньше о состоянии дел на местах отчитались губернаторы Витебщины и Гомельщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Во время таких рабочих докладов Александр Лукашенко особо обращает внимание на проблемные вопросы. Ведь от их решения напрямую зависит уровень жизни людей. Особенно, когда речь идет о выплате заработной платы или занятости в областях.



Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сразу хочу подчеркнуть ряд моментов, при этом, еще раз заметить, что я здесь не собираюсь утверждать абсолютную истину по ним, но это те моменты, которые меня настораживают.

Во-первых, по результатам социологических исследований, ваши области (и Брестская, и Могилевская) по уровню доверия местным органам власти на последних местах. Во-вторых, в ваших регионах на сегодняшний день самый высокий по стране уровень вынужденной неполной занятости. В-третьих, практически в каждом районе нарушались сроки выплаты зарплат. В-четвертых, на этом фоне наблюдается существенное ухудшение социально-психологической обстановки в трудовых коллективах. В-пятых, самые низкие темпы развития ваших регионов. Более того, Брестчина по валовому региональному продукту оказалась не в состоянии достичь даже уровня прошлого года. В-шестых, ваши регионы в числе отстающих и по качественным параметрах социально-экономического развития. Поэтому я прошу ответить на эти вопросы в своих докладах.

Нельзя забывать, что эти и другие проблемы, которые существуют в областях, должны быть устранены.

Еще раз подчеркиваю, в третий раз за последнюю неделю: мы недалеки от парламентских выборов, а это, вы понимаете, экзамен для власти. И его придется держать на полную катушку. На кого-то спихнуть ответственность не получится. Закон и Конституция нам это не позволяют.