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Сергей Лебедев: НАТО, усиливая военное присутствие, активно пытается влиять на политическую ситуацию в Беларуси

06 сентября 2020 18:25
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Новости Беларуси. На неделе в Московской области прошло совместное заседание глав оборонных ведомств стран-участниц ШОС, ОДКБ и СНГ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С докладом выступил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. 

Сергей Лебедев: НАТО, усиливая военное присутствие, активно пытается влиять на политическую ситуацию в Беларуси-1

Белорусы поблагодарили военно-политическое руководство России и Китая за поддержку нашей страны в непростое для нее время. Прозвучали интересные цифры. За последние годы группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла в 17 раз и теперь составляет 10 тысяч военнослужащих. К разговору – так ли страшен черт, как его малюют? Страшен. И не на картинке намалеван черт этот – у границ союзных маячит.  

Сергей Лебедев: НАТО, усиливая военное присутствие, активно пытается влиять на политическую ситуацию в Беларуси-4

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета исполнительный секретарь СНГ:  
Мы видим, что происходит на западной границе Республики Беларусь, где НАТО, усиливая военное присутствие, активно пытается влиять на политическую ситуацию в стране. К сожалению, все более вызывающими становятся попытки стран НАТО демонстрировать свою военную силу у границ Российской Федерации в регионах Черного и Балтийского морей.  

# Национальная безопасность # Сергей Лебедев # Виктор Хренин # Фотофакт

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