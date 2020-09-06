Сергей Лебедев: НАТО, усиливая военное присутствие, активно пытается влиять на политическую ситуацию в Беларуси

Новости Беларуси. На неделе в Московской области прошло совместное заседание глав оборонных ведомств стран-участниц ШОС, ОДКБ и СНГ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С докладом выступил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
Новости Беларуси. На неделе в Московской области прошло совместное заседание глав оборонных ведомств стран-участниц ШОС, ОДКБ и СНГ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С докладом выступил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
Белорусы поблагодарили военно-политическое руководство России и Китая за поддержку нашей страны в непростое для нее время. Прозвучали интересные цифры. За последние годы группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла в 17 раз и теперь составляет 10 тысяч военнослужащих. К разговору – так ли страшен черт, как его малюют? Страшен. И не на картинке намалеван черт этот – у границ союзных маячит.
Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
Мы видим, что происходит на западной границе Республики Беларусь, где НАТО, усиливая военное присутствие, активно пытается влиять на политическую ситуацию в стране. К сожалению, все более вызывающими становятся попытки стран НАТО демонстрировать свою военную силу у границ Российской Федерации в регионах Черного и Балтийского морей.