Сергей Лебедев: НАТО, усиливая военное присутствие, активно пытается влиять на политическую ситуацию в Беларуси

Белорусы поблагодарили военно-политическое руководство России и Китая за поддержку нашей страны в непростое для нее время. Прозвучали интересные цифры. За последние годы группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла в 17 раз и теперь составляет 10 тысяч военнослужащих. К разговору – так ли страшен черт, как его малюют? Страшен. И не на картинке намалеван черт этот – у границ союзных маячит.