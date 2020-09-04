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Евросоюз не будет включать Александра Лукашенко в санкционный список

04 сентября 2020 07:31
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Новости Беларуси. Евросоюз не будет включать Александра Лукашенко в санкционный список, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на свои источники.  

Евросоюз не будет включать Александра Лукашенко в санкционный список-1

Против ограничений выступила Германия, ее поддержали Франция и Италия – уточняет издание. В статье добавляется, что так лидеры этих стран пытаются «сохранить открытыми каналы для диалога».  

Напомним, ряд государств ЕС, включая Польшу и страны Балтики, придерживались другой позиции и настаивали на внесении белорусского Президента в санкционный список.  

# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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