Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на свои источники.

Новости Беларуси. Евросоюз не будет включать Александра Лукашенко в санкционный список, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Против ограничений выступила Германия, ее поддержали Франция и Италия – уточняет издание. В статье добавляется, что так лидеры этих стран пытаются «сохранить открытыми каналы для диалога».

Напомним, ряд государств ЕС, включая Польшу и страны Балтики, придерживались другой позиции и настаивали на внесении белорусского Президента в санкционный список.