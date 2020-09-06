Латвийский политолог: не надо наступать на те грабли, которые мы уже прошли

Новости Беларуси. События в Беларуси в конкретных моментах дело частное, однако в концепции геополитического восприятия есть нюансы, про которые можно сказать «со стороны виднее». В программе «Неделя» политолог из Латвии Артур Рубикс. Евгений Поболовец, СТВ:

Александр Лукашенко заявил о переориентации грузовых перевозок из Польши и Литвы как об ответе на возможные санкции со стороны ЕС. Если такое решение будет принято и мы уйдем на российские порты, что будет с экономикой Литвы в первую очередь? И как это скажется на экономике Беларуси? Для экономики Литвы это будет очень плачевно Артур Рубикс, латвийский политолог:

Для Беларуси это может быть каким-то более дорогим, потому что, может быть, надо будет воспользоваться объездными ходами через Россию. Это может быть для Беларуси на какие-то небольшие деньги (я надеюсь) дороже, потому что Россия вполне может предложить очень выгодные условия. Если до этой ситуации не было повода идти на компромисс и одной, и второй стороне, то теперь, я думаю, это вполне возможно. И Россия сможет предложить более выгодные транзитные тарифы. Для экономики Литвы это будет очень плачевно. Можем сказать на примере Латвии: после того, как Россия решила перенаправить все свои транзитные грузы, которые шли раньше через наши порты – это Рига, Вентспилс, Лиепая, – то теперь большая часть грузов идет напрямую через российскую территорию, через российские порты, и у нас падение транзита на железной дороге и везде порядка 50 %. А это для экономики довольно чувствительно.

Евгений Поболовец:

В Минске заявили о начале гибридной войны между Западом и Беларусью. Об этом сказал министр обороны республики Виктор Хренин. Он подчеркнул: ведется «жесткая борьба за завоевание информационного превосходства». Что имеется ввиду? В Беларуси хотели такую революцию сделать, но не получилось Артур Рубикс:

К сожалению, этого заявления я не слышал. Но я думаю, что здесь подразумевается, кто перетянет людей на свою сторону – или обманами, или действительно тем, что происходит. Потому что если говорить о цветной революции, то недавний пример Украины, я думаю, показывает явно, что все указывает на то, что в Беларуси хотели такую революцию сделать, но не получилось. Надеюсь, что не получилось, потому что большую часть людей рабочего класса действительно обманывают. И, кроме того, чтобы снять действующего Президента, больше никаких лозунгов нет. Если говорить дальше об экономике, то Европе экономика Беларуси не интересна. Мы давно об этом говорили со своими коллегами – та же ситуация и в Украине. Когда я был в Украине и общался там с представителями, я говорил, что «Европе вы не нужны как люди, у которых будет какое-то производство свое. Вы нужны как рынок сбыта». То же самое хотят сделать с Беларусью. Все предприятия, которые были, есть, работают сейчас в Беларуси – да, может быть, не очень успешно они работают, потому что экономическая ситуация в мире не очень так складывается положительно – они будут закрыты. Все рабочие, которые работают сейчас на заводе, получают большую зарплату, маленькую, но они имеют работу и получают зарплату, им есть на что кормить детей. Когда свершится цветная революция и оппозиция придет к власти, все эти предприятия будут приватизированы, закрыты.