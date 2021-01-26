Президент Беларуси пообщался по телефону с лидером КНР. Обсудили вакцину от коронавируса и экономическое сотрудничество

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался по телефону с лидером КНР Си Цзиньпином.

Новости Беларуси. Политическое, торговое, медицинское и культурное сотрудничество. В январе исполнилась 29-я годовщина со дня установления дипломатических отношений между Пекином и Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди основных точек роста – продовольствие и деревообработка. При этом Пекин и далее готов инвестировать в Беларусь, развивать проект «Великий камень». Только за 2020 год заметно выросла торговля, и это несмотря на пандемию и снижение деловой активности.

Лидеры поздравили друг друга с годовщиной, отметили высокий уровень стратегического партнерства между странами. В планах – увеличить поставки в Китай белорусских калийных удобрений.

Беларусь одной из первых отправила в Поднебесную гуманитарную помощь. Дружеская поддержка летом 2020-го была оказана и нам.

А сегодня, 26 января, стороны обменялись информацией о предпринимаемых мерах по противодействию инфекции. КНР готова поставить в Беларусь вакцину в нужном объеме.