Сергей Лебедев: демократические тенденции на выборах в Беларуси являются основополагающими

Новости Беларуси. Около 400 человек войдут в состав наблюдательной миссии СНГ за парламентскими выборами в Беларуси.

Об этом сегодня сообщил глава миссии Содружества Сергей Лебедев на встрече с Председателем ЦИК Лидией Ермошиной.

Долгосрочных наблюдателей аккредитовано 25, однако их количество будет увеличено до 40. Это сотрудники дипкорпуса, Исполкома СНГ, а также союзного парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев позитивно оценил предыдущий опыт взаимодействия с Центризбиркомом Беларуси. Он также отметил, что демократические тенденции на выборах в Беларуси являются основополагающими, что подтверждают штабы миссии в регионах.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ в Беларуси:

Мне представляется достаточно глубоко мониторить ситуацию предвыборную в Республике Беларусь. Во всех областях мы планируем создать также подразделения нашего штаба по наблюдению за выборами. И гарантией того, что мы получим объективную оценку того, как идёт подготовка, а, тем более, как будут проходить выборы, является то, что эти 300-400 наблюдателей – люди с богатым жизненным, профессиональным опытом.