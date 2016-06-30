За что будут штрафовать и Кодекс без аналогов в мире: какие документы одобрили парламентарии 30 июня

Новости Беларуси. 30 июня белорусские парламентарии завершили законотворческий сезон. Причем для нынешнего созыва он стал последним. На заключительном заседании сессии Совета Республики был одобрен проект Кодекса о культуре, а депутаты Палаты представителей внесли дополнения в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, теперь в стране будут штрафовать за незаконный поиск и оборот археологических артефактов. В целом, в белорусском парламенте рассмотрели десятки различных документов.

Законотворческий сезон закрыт. В общем деловом портфеле белорусского парламента – не один десяток законопроектов. Все они так или иначе касаются каждого из нас. Обновили закон «О туризме», «Об автомобильном транспорте и автоперевозках». Корректировали вопросы вынужденной миграции, сохранения исторического наследия. Ну и, наконец, апогеем нынешнего законотворческого сезона по праву можно назвать Кодекс о культуре.

Илона Волынец, СТВ:

Представьте: это закон о музеях, о кинематографе, ещё один о библиотечном деле. И плюс сюда ещё несколько десятков постановлений и указов. Так вот в Беларуси это всё объединили, и получился один Кодекс о культуре. Кстати, в мире аналогов этому документу просто нет!

Разработчики попытались охватить все стороны отрасли. В результате – труд более чем в 200 страниц. Настоящий знак качества законотворчества. Таким достижением не может похвастаться ни одна страна на постсоветском пространстве. Причем документ не пылится на полке, а обновляется. Новую редакцию Кодекса о культуре сегодня одобрили в Совете Республики.

Николай Казаровец, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Данный документ аккумулирует 50 нормативных актов, которые регулируют общественные отношения в сфере культуры. Это документ, который имеет 257 статей. Положительно то, что один этот документ регулирует общественные отношения в сфере культуры.

Под занавес работы уходящего созыва парламентарии рассмотрели не один десяток законопроектов. К примеру, депутаты Палаты представителей дополнили Кодекс об административных правонарушениях. Так, за приобретение, хранение и распространение некурительных табачных изделий отныне грозит штраф.

Наталья Гуйвик, член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

За приобретение, хранение данных изделий штраф до двух базовых величин. Ввоз в Республику Беларусь из государств-членов ЕС или вывоз из Республики Беларусь в страны ЕС, пересылка, перевозка, а также сбыт этих изделий будет наказываться более строго: от 20 до 40 базовых величин.

Внесли поправки и в закон о молодежной политике. Главный акцент – на молодые кадры. Ожидается, что обновленный документ подстегнет молодежь к инновациям и большей активности.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Это целый комплекс мероприятий, связанный с продвижением, обучением молодёжи. Чтобы в руководящий органы и в директорский корпус приходило много инициативных, хороших ребят.

А тем временем верхняя палата сегодня одобрила законопроект об утверждении Военной доктрины. Обусловлено это изменениями геополитической ситуации в мире и появлением новых рисков.

Юрий Козиятко, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:

Предполагает ли Военная доктрина какие-то возможности участия военнослужащих Республики Беларусь в военных действиях или в миротворческих акциях за пределами страны?

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Глава государства, наверное, уже на многих форумах говорил на эту тему.

Юрий Козиятко:

То есть, в соответствии с Доктриной, такая возможность исключена?

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Да.

Основная идея, которую заложили в проекте – белорусы открыты для сотрудничества в военной сфере для всех, но с соблюдением собственных национальных интересов.

Игорь Марзалюк, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:

Разглядаюцца ўсе віды і варыянты магчымых узброеных канфліктаў і ўзброенай агрэсіі ў дачыненні да краіны. У тым ліку такая рэч, як гібрыдная вайна, і ў тым ліку ўзброеныя выступленні, скіраваныя супраць тэррытарыяльнай цэласнасці і суверэнітэта дзяржавы ўнутры краіны.

Парламентарии завершают сезон, но законотворческая мысль не прерывается. Здесь, пожалуй, следует многоточие. Финансовую точку депутаты и сенаторы поставят этой осенью, приняв бюджет страны на будущий год, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.