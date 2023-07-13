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Сергей Дик о ШОС: важность организации – крушение однополярного мира и образование новых центров мироустройства

13 июля 2023 17:17
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Конкретные шаги на пути вступления Беларуси в ШОС. Александр Лукашенко подписал закон о присоединении нашей страны к международным договорам в рамках Организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о 22 документах, которые ранее были подписаны странами «шанхайской семьи». В ближайшее время Беларусь рассчитывает на получение нового статуса в ШОС.

Сергей Дик о ШОС: важность организации – крушение однополярного мира и образование новых центров мироустройства-1

Статус полноправного члена позволит Беларуси более широко использовать возможности ШОС. В первую очередь это касается диверсификации направлений своей деятельности. С учетом санкционной политики Запада укрепление позиций на рынках дружественных стран – задача приоритетная.

Сергей Дик о ШОС: важность организации – крушение однополярного мира и образование новых центров мироустройства-4

Однако Беларусь выступает за сотрудничество на евразийском континенте в более глобальном плане. О том, что развивать партнерство нужно в том числе между авторитетными объединениями, Александр Лукашенко говорил на онлайн-саммите, который состоялся в начале июля.

Сергей Дик о ШОС: важность организации – крушение однополярного мира и образование новых центров мироустройства-7

Это и есть построение многополярной системы, участники которой принимают решения самостоятельно, а не вынуждены подчиняться глобалисту в лице Америки. Вместе с членством в организации Беларусь обретет в том числе более высокий статус на мировой арене.

Сергей Дик о ШОС: важность организации – крушение однополярного мира и образование новых центров мироустройства-10

Сергей Дик, депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Важность этой организации в данный момент – крушение однополярного мира и образование новых центров мироустройства нельзя переоценить. Эта организация включает более 3,5 миллиарда населения, занимает более 60 % евразийского континента. И являясь полноправным членом данной авторитетнейшей организации, мы внесем свой вклад в развитие и становление нового справедливого миропорядка.

Как членство в ШОС поможет обеспечивать нацбезопасность Беларуси? Мнение политического аналитика.

# Шанхайская организация сотрудничества # Александр Лукашенко # Сергей Дик # Фотофакт

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