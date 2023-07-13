Сергей Дик о ШОС: важность организации – крушение однополярного мира и образование новых центров мироустройства

Конкретные шаги на пути вступления Беларуси в ШОС. Александр Лукашенко подписал закон о присоединении нашей страны к международным договорам в рамках Организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о 22 документах, которые ранее были подписаны странами «шанхайской семьи». В ближайшее время Беларусь рассчитывает на получение нового статуса в ШОС.

Статус полноправного члена позволит Беларуси более широко использовать возможности ШОС. В первую очередь это касается диверсификации направлений своей деятельности. С учетом санкционной политики Запада укрепление позиций на рынках дружественных стран – задача приоритетная.

Однако Беларусь выступает за сотрудничество на евразийском континенте в более глобальном плане. О том, что развивать партнерство нужно в том числе между авторитетными объединениями, Александр Лукашенко говорил на онлайн-саммите, который состоялся в начале июля.

Это и есть построение многополярной системы, участники которой принимают решения самостоятельно, а не вынуждены подчиняться глобалисту в лице Америки. Вместе с членством в организации Беларусь обретет в том числе более высокий статус на мировой арене.