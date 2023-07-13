Эксперты назвали закон о присоединении Беларуси к договорам финишной прямой на пути в ШОС

Александр Лукашенко подписал закон о присоединении Беларуси к международным договорам в рамках ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о 22 документах, которые ранее были подписаны странами-участницами. Такой шаг нашей страны эксперты называют финишной прямой на пути к вступлению в ряды Объединения.

С 2015-го Беларусь имеет статус наблюдателя в Организации, что позволяет нашей стране принимать участие в заседаниях. А год назад мы официально подали заявку на вступление в «шанхайскую семью». Решение о начале процедуры приема Беларуси единогласно было принято на сентябрьском саммите ШОС в Самарканде.

Ни для кого не секрет, что ШОС играет все более весомую роль на международной арене. И в целом имеет огромный потенциал. Это не единожды подчеркивали лидеры государств – участниц Объединения. И все это на фоне растущих геополитических противоречий. Потому стремление Беларуси пополнить ряды влиятельной структуры, решающей задачи не только регионального, но и мирового масштаба, вполне объяснима. Беларусь предлагает и ряд своих инициатив. Президент озвучил их на недавнем онлайн-саммите.

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Напомним, Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. Сегодня в нее входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан. А с начала июля 2023 года к Объединению присоединился еще и Иран.