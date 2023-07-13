Прямой эфир

Беларусь намерена получить статус полноправного члена ШОС уже к 2024 году

13 июля 2023 10:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь присоединяется к ряду международных договоров в процессе вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества. Соответствующий закон подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь намерена получить статус полноправного члена ШОС уже к 2024 году-1

Речь о 22 документах, которые ранее были подписаны странами – участницами ШОС. В их числе – Хартия организации, Конвенция о борьбе с терроризмом, соглашение о Региональной антитеррористической структуре. А также договоры, касающиеся проведения совместных военных учений, сотрудничества в области международной информационной безопасности, противодействия незаконному обороту наркотиков и других направлений.

Напомним, наша страна планомерно идет по пути вступления в «шанхайскую семью». Статус полноправного участника объединения Минск намерен получить уже к 2024 году.

# Шанхайская организация сотрудничества # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что такое белорусский путь Лукашенко и что станет с Украиной? Обсудили с Акимом Апачевым и Вадимом Гигиным
12 июля 2023 19:00

Что такое белорусский путь Лукашенко и что станет с Украиной? Обсудили с Акимом Апачевым и Вадимом Гигиным

«Бандитизм выжигался калёным железом». Как Лукашенко за 29 лет удалось построить сильную Беларусь?
11 июля 2023 17:21

«Бандитизм выжигался калёным железом». Как Лукашенко за 29 лет удалось построить сильную Беларусь?

«В лице Беларуси вы всегда найдёте надёжного друга». Лукашенко поздравил Мирзиёева с победой на выборах
10 июля 2023 16:27

«В лице Беларуси вы всегда найдёте надёжного друга». Лукашенко поздравил Мирзиёева с победой на выборах