Беларусь намерена получить статус полноправного члена ШОС уже к 2024 году

Новости Беларуси. Беларусь присоединяется к ряду международных договоров в процессе вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества. Соответствующий закон подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о 22 документах, которые ранее были подписаны странами – участницами ШОС. В их числе – Хартия организации, Конвенция о борьбе с терроризмом, соглашение о Региональной антитеррористической структуре. А также договоры, касающиеся проведения совместных военных учений, сотрудничества в области международной информационной безопасности, противодействия незаконному обороту наркотиков и других направлений.