Как членство в ШОС поможет обеспечивать нацбезопасность Беларуси? Мнение политического аналитика

Конкретные шаги на пути вступления Беларуси в ШОС. Александр Лукашенко подписал закон о присоединении нашей страны к международным договорам в рамках Организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о 22 документах, которые ранее были подписаны странами «шанхайской семьи». В ближайшее время Беларусь рассчитывает на получение нового статуса в ШОС. Сергей Дик о ШОС: важность организации – крушение однополярного мира и образование новых центров мироустройства. Подробнее здесь.

Сегодня авторитет ШОС растет, страны-участницы формируют международную повестку. В отличие от приоритетов коллективного Запада (ввиду ущемления интересов других государств и остановки их экономического развития), цели Шанхайской организации – сделать жизнь своих граждан лучше, что возможно через торговлю и гуманитарное сотрудничество. Однако с учетом напряженной военно-политической обстановки на континенте, ШОС вынуждена все больше фокусироваться не на вопросах экономики, а на проблемах безопасности.

Лукашенко: сегодня мы видим полный слом всех правил и понятий. Читайте здесь. Беларусь рассматривает организацию не только как диалоговую площадку, но нацелена и на практическое сотрудничество. В том числе в вопросе обеспечения безопасности, что важно в широком смысле.

На фоне украинского кризиса некоторые задачи (например, противодействие терроризму и наркоторговле) в информационном пространстве ушли на второй план. Однако в числе документов, к которым присоединилась Беларусь, – соглашения об антитеррористической структуре, о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом психотропных веществ.

А также о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

Николай Волович, политический аналитик:

Договора к которым сегодня присоединяется Республика Беларусь – это всеобъемлющая программа действий. В том числе не только экономическое сотрудничество, как многие, наверное, думают, это в том числе и вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом. Это вопрос обеспечения военно-политической безопасности. Это целый комплекс мер, которые Республика Беларусь разделяет и на международной арене уже давно проповедует именно эти принципы. И действительно наша страна сегодня добилась больших результатов. Но членство в этой Организации, присоединение к этим договорам позволит еще более эффективно нашей стране участвовать в жизни на планете Земля, обеспечивать национальную безопасность Республики Беларусь. И, в первую очередь, укрепление и усиление государственного суверенитета страны.