Семен Шапиро «примет все меры, чтобы Минщина была самым первым, самый развитым регионом Беларуси»

Новости Беларуси. Семен Шапиро официально стал председателем Миноблисполкома. Нового главу региона, назначенного президентом страны, 16 ноября единогласно утвердили депутаты областного Совета. Представил кандидата премьер-министр Михаил Мясникович.

Как отметил глава правительства, динамика развития Минской области влияет на экономику всей страны. На первый план выходят задачи по росту экономической эффективности, модернизации производств, получению реальной отдачи от агропромышленного комплекса.

Миноблисполкому и его новому руководителю необходимо еще серьезнее отнестись к вопросам исполнительности и дисциплины, экономии и бережливости. Михаил Мясникович вручил губернатору удостоверение и пожелал успехов на ответственной работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Я приложу все усилия для того, чтобы депутаты, которые поддержали сегодня Главу государства, и Глава государства, который принял такое решение, через какой-то период времени сказали, что мы не ошиблись. Поэтому буду, думаю, бережно и уважительно работать с кадрами, о чем мне сказал Президент. Я его услышал и приму все меры для того, чтобы Минщина была самым первым, самый развитым регионом нашей страны.