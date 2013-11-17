Минск и Москва будут устанавливать прямые связи между субъектами хозяйствования, создавать благоприятный режим для их взаимодействия

Новости России. Официальная программа Дней Минска стартовала 14 ноября в Москве. В Московской городской Думе депутаты двух столиц поделились опытом работы и обсудили перспективы сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Панасюк, председатель Минского городского совета депутатов:

Мы подтвердили взаимную договоренность о расширении и укреплении двусторонних связей в целях и в интересах жителей обеих столиц. У москвичей есть очень хороший опыт в развитии общественного самоуправления, очень интерес опыт по разработке социальных программ по поддержке ветеранов, семей. У нас есть чему у них поучиться.

Ну а простых москвичей сегодня встречали сразу две ярмарки белорусских товаров, где свою продукцию представили наши лучшие производители. В целом такие мероприятия уже стали привычным явлением в российской столице. За прошлый год на них продано товаров на 18 миллионов долларов. Москвичи голосуют рублем за белорусскую продукцию.

Москвичанка:

Мы очень долго ждали, когда вы приедете, когда откроется ярмарка. Я заранее узнала и заранее сходила посмотреть, как устанавливали палатки.

Покупатель:

За вкусной едой. Вкусной и полезной. Надеемся, без всяких лишних Е-шек, без лишних всяких глюконатов.

Жительница Москвы:

Я, во-первых, обожаю белорусскую косметику - она натуральная. Я уважаю белорусские молочные продукты. Я обожаю белорусские колбасы, буженины – они сделаны из мяса, а не так, как в Москве, Бог знает из чего. Поэтому они намного лучше, чем московские. Приезжайте почаще.

Минск и Москва будут сотрудничать в сфере занятости населения и трудоустройства. Протокол об этом подписан в столице России, где проходят Дни Минска.

Минских товаров в Москве будет больше. Такое обещание дал москвичам председатель Мингорисполкома. Николай Ладутько открыл 15 ноября выставку-ярмарку продукции наших предприятий. Она развернулась около Всероссийского выставочного центра. Свои товары привезли более сотни минских предприятий и крупнейшие белорусские производители. Кроме того, состоялся бизнес-форум по торгово-экономическому сотрудничеству Минска и Москвы. Также белорусская делегация посетила участок московского метро, который возводят с участием наших строителей.

Москва – стратегический партнер для Беларуси. Взаимный товарооборот увеличивается. Только в нынешнем году этот показатель уже достиг почти 4 миллионов долларов. Причем, что для нас немаловажно, экспорт превышает импортные поставки.

Сергей Шмаков, начальник управления интеграционного взаимодействия Правительства Москвы:

Мы пытаемся установить прямые связи между хозяйствующими субъектами Москвы и Беларуси. Считаю, что нам это удается достаточно успешно сделать. Речь идет не об увеличении ассортимента, а о том, чтобы сохранить высокое качество и потребительские свойства, и поддерживать разумный уровень цен.

Минск и Москва будут устанавливать прямые связи между субъектами хозяйствования, создавать благоприятный режим для их взаимодействия. Об этом говорится в заявлении, которое подписали мэры двух столиц в рамках Дней Минска в Москве. Николай Ладутько и Сергей Собянин также договорились обмениваться опытом в сферах энергосберегающих технологий, модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры.

Сергей Собянин, мэр Москвы:

Товарооборот, с учетом новых экономических взаимоотношений, растет достаточно динамично. Я надеюсь, что также будет и впредь. Самое главное, что нам связывает - исторические, культурные отношения. 200 тысяч москвичей в своих паспортах имеют запись, что они родились в Беларуси.

Среди масштабных совместных проектов – строительство метро в Москве. Белорусы уже работают на будущей линии, которая свяжет восточные и западные районы мегаполиса. Сдача намечена на 2016 год. Планируется, что одна из станций получит название «Минская».

Николай Ладутько:

Через две недели начнутся строительно-монтажные работы по введению станций. Протяженности линии, которую будет строить наше совместное предприятие, - более 3 км. Стоимость контракта - более 250 миллионов долларов. Для нас это возможность экспорта строительных услуг.

Сегодня же белорусская делегация возложила венки и цветы к Могиле Неизвестного солдата, памятным плитам города-героя Минска и Брестской крепости-героя у Кремлёвской стены.

А через полчаса центр событий переместится в московский Театр эстрады. Там, в частности, пройдёт гала-концерт мастеров искусств Беларуси и России.

Кстати, топонимы с белорусским колоритом в Москве встречаются на каждом шагу. Улицы «Полоцкая», «Бобруйская», «Оршанская», «Витебская», станция метро «Белорусская», «Пинский проезд» и, конечно, «Белорусский вокзал». Много что связывает 2 столицы: общая история, традиции, культурные ценности.

Дмитрий Сергеев, певец:

Москва – законодатель моды в эстрадной культуре. Здесь такой сгусток больших артистов, проектов, песен. Очень интересно бывать в Москве, общаться с коллегами, участвовать в проектах.

А Москва для этой, уже легендарной творческой пары – город юности. Ядвига Поплавская и Александр Тиханович с ностальгией вспоминают, что именно здесь они получили свою путевку в жизнь. А со сцены Московского театра эстрады и начался их путь к музыкальному олимпу.

Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, народные артисты Беларуси:

Мы получили одно из самый высших званий – звание лауреата. Это была высочайшая оценка нашего творчества. Она дала возможность участвовать в популярных теле, радиопрограммах, записывать пластинки. Каждый год, по нескольку раз мы снимались в самых смотребельных программах, у нас была масса концертов.

Их по-прежнему узнают на московских улицах и приглашают на концерты. И они с радостью приезжают в этот город, который уже давно стал для них таким любимым и родным.