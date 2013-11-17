Семен Шапиро назначен председателем Миноблисполкома, Владимир Кравцов возглавит Гродненский регион. Ротация кадров продолжится

Новости Беларуси. Новые назначения в областной вертикали. Семен Шапиро назначен председателем Миноблисполкома, а Владимир Кравцов возглавит Гродненский регион. Такие кадровые решения 14 ноября принял президент Беларуси.

Кадровые решения сегодня коснулись сразу двух областей. Таблички на кабинетах губернаторов сменят в Минском и Гродненском облисполкомах. Это следствие недавнего отстранения от должности Бориса Батуры. Кадровое решение в отношении руководителя столичного региона Александр Лукашенко принял на минувшей неделе, в связи с неисполнением поручения по модернизации деревообрабатывающей отрасли.

Семен Шапиро до нынешнего назначения был губернатором Гродненской области. А Владимир Кравцов являлся председателем Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Главное, чтобы был результат. Нужен результат. Ни отчеты, ни самоотчеты. Научитесь действовать конкретно, без всяких лишних совещаний, не дай Бог в рабочее время, без дергания кадров. Пригласите руководителей Администраций в городах, пригласите председателей райисполкомов, ваших непосредственных подчиненных, это 20-30 человек, и договоритесь с ними о том, как вы будете реализовывать те задачи, которые перед вами стоят. Я очень надеюсь, что губернатор не будет говорить в Минске, что «это «БелАЗ» не мой. Это Семашко или Мясниковича». Это ваш, прежде всего, «БелАЗ». И проблемы «БелАЗа» – это ваши прежде всего, а потом – их.

Умейте нагружать Правительство для решения вопросов в их зоне ответственности. «БелАЗ» – это их, конечно, зона ответственности, ведомственная. Пусть решают. Но вы должны теребить их, начиная от прав работника, зарплаты, работы и так далее, до реализации продукции. И сами подключайтесь. Потому что Борис Васильевич Батура тоже может сказать: «Вы знаете, это Семашко деревообработка. Это не мое – «Борисовдрев». И так далее». Его. Я этим самым показал, что это прежде всего губернатора объект. Тем более, если ты мне это обещал.

Поэтому запомните, я уже всегда говорил, может быть, через край вы пользуетесь этим: вы – маленькие президенты на своей территории. Вы, как президент, отвечаете за эту землю, вам даны огромные права, никаких компартий и партий у вас нет, которые вам мешают или путаются под ногами. Действуйте. Вы подотчетны только Президенту. Вы ограждены со всех сторон. Вам не надо ходить и смотреть по сторонам. Принимайте решения. Я говорю, советуйтесь и с Правительством, и с Администрацией Президента, если нужно, с министрами. Но если вы выработали решение, это консолидированное мнение, вы приняли это решение, чего бы это ни стоило, вы должны добиться. Как в военное время должны добиться исполнения этого решения.

Все банально, я ничего вам нового не сказал. Мы с вами одного поколения люди. Просто жизнь и судьба расставила нас на разные ступеньки служебной лестницы. Но отвечать нам буквально через, сколько тут до выборов осталось. Изберут нас – не изберут, доверят люди – не доверят – это дело десятое. Но оценивать нас будут обязательно. И мы что-то должны предъявить людям. Поэтому я очень вас прошу, чтобы вы приняли это во внимание.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если нам удастся Минскую область подтянуть до уровня Гродненской, я думаю, что в ближайшем обозримом будущем новое поколение наших людей, живущих в Беларуси, не будут иметь никаких проблем, прежде всего, в области сельскохозяйственного производства. Никаких! Вы относительно молодой человек еще, Семен Борисович, для такой должности, конечно. И той роли, которую играют в Беларуси председатели областных исполнительных комитетов, они же губернаторы, генерал-губернаторы в военное время. Как видите - роль солидная. Потому для этой должности вы абсолютно молодой человек и у вас еще есть большой заряд знаний, бодрости, настроения, и самое главное — опыта, который вы получили в Гродненской области, и который вы получили особенно в сфере сельского хозяйства и производства, будучи руководителем Дзержинского.., и затем министром. То есть, есть все для того, чтобы эту область довести до уровня Гродненской области.

Борис Васильевич Батура немало сделал, я уже говорил это, честно признаюсь, в Минске. Из всех губернаторов нашей новейшей истории, наверное, это был самый эффективный губернатор. Я это говорю к чему? Не для того, чтобы похвалить в очередной раз Батуру. Там создан фундамент, на котором можно строить здание, похожее на Гродненщину. Минская область - это полстраны, и если мы ее получим, сделаем её такую, как Гродненская область, — это решение проблем для белорусов в области сельского хозяйства, прежде всего, на поколение.

Второе, что весьма важно. Будем, опять же, откровенны. В достаточно молодом возрасте вы стали губернатором очень проблемной области. Да, это самая такая продвинутая в производственном отношении, но в общественно-политическом плане – это самая сложная область. Были и есть определенные моменты, меня не настораживают эти моменты, но есть вопросы, которые мы постоянно должны держать в поле зрения. Особенно, то, что это приграничная с Евросоюзом и НАТО область. Граница там проходит. Этим все сказано. Естественно, в том возрасте, не имея вот такого опыта работы на ключевой должности, у любого человека есть ошибки. Они были, естественно, и у вас, и так далее. Я их знаю, многие не знаю, многие носят объективных характер – они не зависят от вас. Просто, это объективно – любой человек мог бы допускать эти ошибки, может, и просчеты и так далее. Но тем не менее, шишки набивая, вы научились работать и стали, я считаю, нормальным губернатором. В данном случае, перевод вас на эту должность, более, так сказать, обширную (должность то, по сути, одна и та же, но задач побольше будет, потому что область больше), — это дает вам возможность сделать определенные выводы, перевести дух, ну и, можно сказать, с чистого листа писать свою биографию в центре страны. Вы понимаете, о чем я говорю? Я пытаюсь это сформулировать более корректно, потому что люди это услышат и другие начнут сейчас что-то тут, как в народе говорят, обсасывать, выдергивать что-то. Нет, здесь ничего такого нет. Если бы я сомневался в чем-то, в вашей кандидатуре, я бы её вам не предлагал. Нас ждут непростые времена. И в экономике. Мы являемся членами Таможенного Союза. Аплодировать этому можно, но не надо забывать, что в связи с этим усиливается конкуренция. Прежде всего, трех государств. Мы на пороге вступления в ВТО, мы рано или поздно вступим. А вообще, де-факто, как Россия, мы уже в ВТО. И это тоже факт. Поэтому в экономике конкуренция будет только усиливаться.

Столичный регион для Семена Шапиро хорошо знаком — он родился в Любанском районе. В Минской области возглавлял и комбинат «Дзержинский». В 2008 опытный аграрий занял пост министра сельского хозяйства страны. Спустя два года был назначен губернатором Гродненской области. Обращаясь к Семену Шапиро, Александр Лукашенко отметил, уроженцу Минщины будет проще ориентироваться в работе, в том числе и в кадрах, ведь со многими руководителями он хорошо знаком.

Александр Лукашенко:

Не рубите с плеча. Рубите только тогда, когда вы твердо убеждены. Надо – посоветуйтесь лишний раз. Нельзя ломать человеческие судьбы ни за что, ни про что. Виноват — отвечай! Вот тогда, не ты его судьбу сломаешь, а он свою сам сломает судьбу, если он не понимает, что надо делать в современных условиях. Но я клоню к тому, что в любой ситуации человеку надо дать шанс. Если он этим шансом не воспользовался, значит, нам нужны инициативные и энергичные люди. Во-вторых, берегите государственную собственность. Как бы мы ни плакались, ни рыдали, ни стенали по поводу частной собственности.. Это хорошо. Но я уже недавно говорил, когда своим трудом она создана — тогда хорошо. А когда она досталась просто так и не понятно еще как — естественно, не за ту цену, которую она стоила в свое время — это уже вопрос. Поэтому не торопитесь разбазаривать собственность. Но и везде надо создавать систему. Система, система, система. Это очень важно. На себя загрузить и тащить – это никогда не справишься. Люди должны эффективные быть, работать и так далее, и так далее.

Давайте договоримся, что ни там, ни там, ни в одной, ни в другой области мы ничего ломать не будем с плеча. Разберемся. У нас есть время для того, чтобы разбираться. Конечно, затягивать никаких процессов не надо, в том числе, и кадровые вопросы, если они назрели, но не торопясь и очень-очень вникая в те или иные вопросы. Не так много сегодня людей, которые готовы взять ружье и пойти на передовую. Не так много. Хочется кому-то отсидеться, осмотреться. А как будет потом?.. Тем более, мы ж белорусы. Не торопясь любим это делать. Это ж не русские люди: рубашку рванул и вперед, на баррикады! Мы спокойно посмотрим туда-сюда, и пока не решимся, что надо идти на баррикады и рвать рубашку — мы никогда этого не сделаем. Поэтому нам надо быть более осмотрительными в этом плане и быть более крепкими и аккуратными.

Александр Лукашенко поставил задачи каждому губернатору. Столичному региону предстоит активнее развивать сельское хозяйство, Гродненской области – сделать упор на эффективность производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минская область – самая большая по площади и численности населения в стране. Здесь сконцентрировано немало индустриальных гигантов. «Беларуськалий», «БелАЗ» — предприятия сегодня — визитные карточки не только столичного региона, но и всей Беларуси. Всего же на Минщине работают более четырехсот промышленных предприятий. Большой потенциал и в аграрном секторе.

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Задачи поставлены по существенному развитию промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы Минской области. И президент подчеркнул, что по многим позициям, в частности сельское хозяйство, Минщина должны стать на таком же уровне, как работает сегодня Гродненская область.

Кстати, по производству зерна и продукции животноводства Гродненщина - лидер в Беларуси. Эту планку поручено сохранить новому руководителю области - Владимиру Кравцову. За свою карьеру он прошел все ступени: от механика на могилевском автозаводе до директора предприятий. В 2007 занял пост зампреда Могилевского облисполкома. До этого дня — депутат от Кричевского округа.

Александр Лукашенко:

Что касается назначения Кравцова на должность губернатора Гродненской области. Скажу тоже откровенно: Семен Борисовичу присущ стиль резковатой работы. Но, наверное, будет неплохо, после такого времени жесткого руководства областью, а это необходимо было тогда, более спокойный такой стиль, присущий Кравцову. Скажем, более интеллигентный. Шапиро – он по стилю примерно, как президент: очень резкий, жесткий. И когда еще Президент, в Правительстве, и там будут жестокие и резкие люди (там, где уже не надо) – это будет уже перебор. Вот сегодня в Минской области надо наводить порядок. Жесткий порядок. Надо добавлять в этом плане. Его стиль здесь присущ, отбрасывая те ошибки, которые были, я уже сказал. Вам надо более спокойный стиль в Гродненской области. Там несколько иные люди, чем на Минщине. Я думаю, они его примут. Вы, наверное, знаете с большего Кравцова. Но это внешнее, как я так думаю, кажущееся его спокойствие, интеллигентность и так далее. Тем не менее, после принятия решения, он умеет добиться того, чтобы оно было реализовано.

Гродненская область — крупный промышленный регион. Здесь расположены ведущие предприятия химической отрасли — к примеру, «Гродно Азот» и «Химволокно», машиностроительные — «Лидагропроммаш».Эффективность производства в регионе — одна из главных задач. Об этом в своем первом интервью в новом качестве рассказал губернатор Кравцов.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Президентом было акцентировано внимание для того, чтобы на основе резервов, существующих в области, добавить в развитии области. Тем более это, в первую очередь, эффективность производства, это производительность труда. И, естественно, выполнение всех наших задач, которые мы сегодня решаем. В основе всего этого – это модернизация всей нашей экономики. А главная цель, конечно, которую мы должны достигнуть, – это повышение жизненного уровня, благосостояние наших людей, проживающих на территории Гродненской области.

Главное в работе — результат. Это в очередной раз подчеркивает Президент Беларуси. И касается это не только губернаторов Минской и Гродненской областей.

Александр Лукашенко:

Что касается ваших назначений — это нормально, когда идет ротация кадров. Мы часто забывали об этом и получали негативные результаты. Поэтому это нормальный процесс. На Шапиро и Кравцове это не заканчивается. Ротация кадров будет идти и дальше и, может быть, более активно. И это, наверное, хорошо и для тех, кто будет перемещаться по должности. Я, конечно, Семена Борисовича видел в Правительстве, но он хочет заниматься живой работой. Это, наверное, характеристика для Правительства, что неживое у нас Правительство. Семен Борисович так это видит. Если хочет он хочет заниматься в своем возрасте, совсем молодом еще, этой работой — я это приветствую.

Главное, чтобы был результат, мужики. Нужен результат. Ни отчеты, ни самоотчеты. Научитесь действовать конкретно, без всяких лишних совещаний, не дай Бог в рабочее время, без дергания кадров. Пригласите руководителей администраций в городах, пригласите председателей райисполкомов, ваших непосредственных подчиненных, это 20-30 человек, и договоритесь с ними о том, как вы будете реализовывать те задачи, которые перед вами стоят. Я очень надеюсь, что губернатор не будет говорить в Минске, что «это «БелАЗ» не мой. Это Семашко или Мясниковича». Это ваш, прежде всего, «БелАЗ». И проблемы «БелАЗа» – это ваши прежде всего, а потом – их.

Умейте нагружать Правительство для решения вопросов в их зоне ответственности. «БелАЗ» – это их, конечно, зона ответственности, ведомственная. Пусть решают. Но вы должны теребить их, начиная от прав работника, зарплаты, работы и так далее, до реализации продукции. И сами подключайтесь. Потому что Борис Васильевич Батура тоже может сказать: «Вы знаете, это Семашко деревообработка. Это не мое – «Борисовдрев». И так далее». Его. Я этим самым показал, что это прежде всего губернатора объект. Тем более, если ты мне это обещал.

Поэтому запомните, я уже всегда говорил, может быть, через край вы пользуетесь этим: вы – маленькие президенты на своей территории. Вы, как президент, отвечаете за эту землю, вам даны огромные права, никаких компартий и партий у вас нет, которые вам мешают или путаются под ногами. Действуйте. Вы подотчетны только Президенту. Вы ограждены со всех сторон. Вам не надо ходить и смотреть по сторонам. Принимайте решения. Я говорю, советуйтесь и с Правительством, и с Администрацией Президента, если нужно, с министрами. Но если вы выработали решение, это консолидированное мнение, вы приняли это решение, чего бы это ни стоило, вы должны добиться. Как в военное время должны добиться исполнения этого решения.

Все банально, я ничего вам нового не сказал. Мы с вами одного поколения люди. Просто жизнь и судьба расставила нас на разные ступеньки служебной лестницы. Но отвечать нам буквально через, сколько тут до выборов осталось. Изберут нас – не изберут, доверят люди – не доверят – это дело десятое. Но оценивать нас будут обязательно. И мы что-то должны предъявить людям. Поэтому я очень вас прошу, чтобы вы приняли это во внимание.

Александр Лукашенко пообещал посетить регионы, когда новые губернаторы досконально разберутся с делами, вникнут в тонкости работы на новом месте и будут четко представлять дальнейшие перспективы развития. На это у председателей Облисполкомов время до января.

Владимира Кравцова единогласно утвердили в должности главы Гродненской области депутаты областного совета. 15 ноября народным избранникам и представителям вертикали власти кандидатуру председателя облисполкома представил глава Администрации президента Андрей Кобяков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков:

Владимир Васильевич - настоящий труженик, работает, не считаясь с личным временем, всегда стремится глубоко и всесторонне изучить сложившуюся ситуацию. Он настойчив и последователен в проведении социально-экономического курса руководства страны. Я думаю, сегодня это одна из лучших кандидатур на представляемую должность.

Новый председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов окончил Могилёвский машиностроительный институт, работал на местном автозаводе. Затем на партийных должностях. В 2000-х прошёл все участки работы в Могилёвском облисполкоме от руководителя комитета экономики до первого заместителя председателя. До настоящего времени возглавлял Постоянную комиссию Палаты представителей по экономической политике.

В новой должности уже определил первые шаги. Владимир Кравцов планирует тщательно изучить кадровый потенциал региона, активно продолжать модернизацию промышленности и сельского хозяйства.

Владимир Кравцов:

Есть, безусловно, задачи текущие. Есть определенные вопросы, проблемы, которые надо решить в оставшееся до конца года время. Вопросы модернизации нашей экономики, вопросы жилья тоже на особом контроле у Главы Государства. И целый ряд других проблем..