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Георгий Маргвелашвили вступил в должность президента Грузии на ближайшие 5 лет

17 ноября 2013 15:39
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Новости Грузии. В Грузии официально вступил в должность главы государства Георгий Маргвелашвили. Избранный президент поклялся защищать конституцию и целостность страны. Согласно законодательству, этот пост он будет занимать ближайшие 5 лет.

На инаугурации президента Грузии присутствовали более 200 зарубежных гостей. Приглашение на торжества получили и представители законодательной власти Беларуси.

Выборы главы государства прошли в Грузии 27 октября. По итоговым данным ЦИК, Маргвелашвили набрал более 62 % голосов избирателей. Кроме него на главный пост страны претендовали еще 23 кандидата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы в Грузии

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