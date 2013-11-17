Георгий Маргвелашвили вступил в должность президента Грузии на ближайшие 5 лет

Новости Грузии. В Грузии официально вступил в должность главы государства Георгий Маргвелашвили. Избранный президент поклялся защищать конституцию и целостность страны. Согласно законодательству, этот пост он будет занимать ближайшие 5 лет.

На инаугурации президента Грузии присутствовали более 200 зарубежных гостей. Приглашение на торжества получили и представители законодательной власти Беларуси.

Выборы главы государства прошли в Грузии 27 октября. По итоговым данным ЦИК, Маргвелашвили набрал более 62 % голосов избирателей. Кроме него на главный пост страны претендовали еще 23 кандидата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.