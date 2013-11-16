Химическое оружие должно быть вывезено из Сирии не позднее 5 февраля 2014 года

Новости Нидерландов. Утвержден детальный план ликвидации сирийского химического оружия. Согласно документу, оно должно покинуть территорию арабской республики не позднее 5 февраля 2014 года. А уничтожат сирийские арсеналы к следующему лету. Наиболее опасные виды отравляющих веществ должны быть вывезены уже до конца этого года.

Еще один не менее важный вопрос остается открытым. Пока неизвестно, куда вывезут химоружие и где его уничтожат.

Ранее от утилизации на своей территории отказались Албания, Турция, Иордания и Норвегия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.