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Химическое оружие должно быть вывезено из Сирии не позднее 5 февраля 2014 года

16 ноября 2013 18:40
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Новости Нидерландов. Утвержден детальный план ликвидации сирийского химического оружия. Согласно документу, оно должно покинуть территорию арабской республики не позднее 5 февраля 2014 года. А уничтожат сирийские арсеналы к следующему лету. Наиболее опасные виды отравляющих веществ должны быть вывезены уже до конца этого года.

Еще один не менее важный вопрос остается открытым. Пока неизвестно, куда вывезут химоружие и где его уничтожат.

Ранее от утилизации на своей территории отказались Албания, Турция, Иордания и Норвегия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Война в Сирии

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