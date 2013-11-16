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Эмомали Рахмон будет президентом Такжикистана ближайшие 7 лет

16 ноября 2013 18:41
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Новости Такжикистана. В Таджикистане официально вступил в должность президент страны Эмомали Рахмон. Согласно законодательству, этот пост он будет занимать ближайшие 7 лет.

Церемония инаугурация состоялась в дворцовом комплексе «Кохи Сомон» в Душанбе. Выборы главы государства прошли в Таджикистане в начале ноября. Рахмон заручился поддержкой более 80% голосов избирателей. Кроме него на главный пост страны претендовали еще 5 кандидатов. Голосование прошло при высокой явке избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 

# Президентские выборы

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