Се Сяоюн: за период моего пребывания на посту посла Китая мы с Беларусью добились многих выдающихся результатов

Отношения с регионами Китая должны достичь не меньшего уровня взаимодействия, чем с регионами России. Об этом Президент нашей страны заявил 5 сентября во время переговоров с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Беларуси по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сам посол положительно оценил период своей работы. Красноречивее всего об этом говорят цифры. Так, товарооборот увеличился почти в три раза. На новый уровень он, вероятно, выйдет после недавнего визита премьера государственного совета КНР Ли Цяна, в ходе которого было подписано порядка 20 документов.

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Беларусь твердо поддерживает китайскую позицию по вопросам, связанным с Тайванем. Мы с вашей страной тоже поддерживаем очень тесное сотрудничество на многосторонних международных площадках. Все это позволяет нам с белорусскими друзьями не только защищать интересы двух стран, но и международный порядок, основанный на международном праве, справедливости и равноправии. Я горжусь, что за период моего пребывания на посту посла Китая мы с вами добились очень многих выдающихся результатов в развитии отношений.

Президент пожелал Си Цзиньпину политического долголетия. Подробности.

Кроме того, Беларусь и КНР не раз становились с наглядным примером того, что друг познается в беде. В начале пандемии COVID-19 мы первыми направили в Поднебесную самолеты с гуманитарной помощью, позднее Китай оказывал поддержку нам, в том числе и технологиями. К слову, именно их развитие в Беларуси при помощи КНР станет общей задачей на ближайшие годы.