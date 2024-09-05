Лукашенко: хотелось бы, чтобы уровень сотрудничества с регионами Китая был таким, как с Россией

Беларусь намерена развивать отношения с регионами Китая и достичь не меньшего уровня взаимодействия, чем с регионами России. Об этом заявил глава государства на встрече с послом Китайской Народной Республики. Се Сяоюн заканчивает дипломатическую миссию в нашей стране после 4 лет работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его дипломатическая служба в Беларуси была более чем плодотворной, отметил Александр Лукашенко. За это время отношения двух стран совершили исторический скачок и перешли на уровень всепогодного и всестороннего сотрудничества. Более того, интенсивное развитие продолжается и охватывает все сферы жизни: от промышленности до туризма.

Более того, интенсивное развитие продолжается и охватывает все сферы жизни: от промышленности до туризма. Президент вспомнил о недавнем визите китайского премьера в Беларусь. Ли Цян высоко оценил развитие парка «Великий камень», который является лишь одним из примеров партнерства Минска и Пекина. Сегодня индустриальный парк насчитывает 134 резидента из 13 стран. Что, как отметил глава государства, говорит о высоком интересе к индустриальной площадке. Красноречивы и показатели товарооборота между странами: за прошлый год он достиг рекорда, порядка 8,5 миллиарда долларов. Китай является вторым торговым партнером Беларуси после России. Таких результатов не удалось бы добиться без взаимопонимания на высшем уровне.