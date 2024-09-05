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Лукашенко: хотелось бы, чтобы уровень сотрудничества с регионами Китая был таким, как с Россией

05 сентября 2024 11:00
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Беларусь намерена развивать отношения с регионами Китая и достичь не меньшего уровня взаимодействия, чем с регионами России. Об этом заявил глава государства на встрече с послом Китайской Народной Республики. Се Сяоюн заканчивает дипломатическую миссию в нашей стране после 4 лет работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: хотелось бы, чтобы уровень сотрудничества с регионами Китая был таким, как с Россией-2

Его дипломатическая служба в Беларуси была более чем плодотворной, отметил Александр Лукашенко. За это время отношения двух стран совершили исторический скачок и перешли на уровень всепогодного и всестороннего сотрудничества. Более того, интенсивное развитие продолжается и охватывает все сферы жизни: от промышленности до туризма. 

Лукашенко: хотелось бы, чтобы уровень сотрудничества с регионами Китая был таким, как с Россией-4

Более того, интенсивное развитие продолжается и охватывает все сферы жизни: от промышленности до туризма. Президент вспомнил о недавнем визите китайского премьера в Беларусь. Ли Цян высоко оценил развитие парка «Великий камень», который является лишь одним из примеров партнерства Минска и Пекина. Сегодня индустриальный парк насчитывает 134 резидента из 13 стран. Что, как отметил глава государства, говорит о высоком интересе к индустриальной площадке. 

Красноречивы и показатели товарооборота между странами: за прошлый год он достиг рекорда, порядка 8,5 миллиарда долларов. Китай является вторым торговым партнером Беларуси после России. Таких результатов не удалось бы добиться без взаимопонимания на высшем уровне. 

Лукашенко: хотелось бы, чтобы уровень сотрудничества с регионами Китая был таким, как с Россией-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Новая тема у нас появилась, хорошо развивается с подачи Си Цзиньпина. Он когда-то на встрече со мной обратил мое внимание на регионы Китайской Народной Республики. И так в шутку сказал: посмотри на регионы и взаимодействие Беларуси с ними. Потому что, говорит, у нас некоторые регионы – это больше, чем отдельные государства в мире. И по населению, и по ВВП. Триллионы долларов. Поэтому у нас началось такое серьезное сотрудничество с регионами Китайской Народной Республики. Мы также будем внимательно к этому относиться и развивать сотрудничество с регионами. Мы хотели бы, чтобы уровень этого сотрудничества был примерно таким, как у нас с регионами Российской Федерации. То есть опыт уже есть углубления и расширения этого сотрудничества.

# Беларусь-Китай

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