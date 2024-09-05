Лукашенко: хотелось бы, чтобы уровень сотрудничества с регионами Китая был таким, как с Россией
Беларусь намерена развивать отношения с регионами Китая и достичь не меньшего уровня взаимодействия, чем с регионами России. Об этом заявил глава государства на встрече с послом Китайской Народной Республики. Се Сяоюн заканчивает дипломатическую миссию в нашей стране после 4 лет работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его дипломатическая служба в Беларуси была более чем плодотворной, отметил Александр Лукашенко. За это время отношения двух стран совершили исторический скачок и перешли на уровень всепогодного и всестороннего сотрудничества. Более того, интенсивное развитие продолжается и охватывает все сферы жизни: от промышленности до туризма.
Более того, интенсивное развитие продолжается и охватывает все сферы жизни: от промышленности до туризма. Президент вспомнил о недавнем визите китайского премьера в Беларусь. Ли Цян высоко оценил развитие парка «Великий камень», который является лишь одним из примеров партнерства Минска и Пекина. Сегодня индустриальный парк насчитывает 134 резидента из 13 стран. Что, как отметил глава государства, говорит о высоком интересе к индустриальной площадке.
Красноречивы и показатели товарооборота между странами: за прошлый год он достиг рекорда, порядка 8,5 миллиарда долларов. Китай является вторым торговым партнером Беларуси после России. Таких результатов не удалось бы добиться без взаимопонимания на высшем уровне.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Новая тема у нас появилась, хорошо развивается с подачи Си Цзиньпина. Он когда-то на встрече со мной обратил мое внимание на регионы Китайской Народной Республики. И так в шутку сказал: посмотри на регионы и взаимодействие Беларуси с ними. Потому что, говорит, у нас некоторые регионы – это больше, чем отдельные государства в мире. И по населению, и по ВВП. Триллионы долларов. Поэтому у нас началось такое серьезное сотрудничество с регионами Китайской Народной Республики. Мы также будем внимательно к этому относиться и развивать сотрудничество с регионами. Мы хотели бы, чтобы уровень этого сотрудничества был примерно таким, как у нас с регионами Российской Федерации. То есть опыт уже есть углубления и расширения этого сотрудничества.