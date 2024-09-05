Президент пожелал Си Цзиньпину политического долголетия

Сотрудничество Беларуси и Китая не ограничивается экономическим сектором. Александр Лукашенко поблагодарил представителя КНР за колоссальную поддержку, которая была оказана нашей стране при вступлении в ШОС, а также за поддержку по линии БРИКС. Как отметил глава государства, в ближайшее время в Казани состоится совещание стран-участниц и партнеров международного объединения, на котором наша страна также будет представлена. Теплые пожелания Президент попросил передать своему китайскому коллеге Председателю КНР Си Цзиньпину.

Беларусь намерена развивать отношения с регионами Китая и достичь не меньшего уровня взаимодействия, чем с регионами России. Об этом заявил глава государства на встрече с послом Китайской Народной Республики. Се Сяоюн заканчивает дипломатическую миссию в нашей стране после 4 лет работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу попросить вас, передайте моему другу, Председателю Китайской Народной Республики, Си Цзиньпину самые добрые пожелания. Здоровья ему, долголетия, особенно политического. Это человек, которого в Беларуси, как вы знаете, не только знают, но и любят. И я очень рад, что у нас установились такие добрые и теплые отношения. И это в том числе благодаря тому четырехлетию, когда вы служили Китайской Народной Республике на территории Беларуси. Вы можете приезжать Беларусь без всяких виз. Вы никогда не будете гостем. Вы как хозяин приезжайте, как в свою страну. Мы с удовольствием будем вас встречать. Спасибо вам огромное за все то, что вы сделали за время работы послом в Беларуси.

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Я в Беларуси проработал более 1 400 дней, то есть 4 года. И я все это время ощущал глубокие и крепкие дружеские чувства белорусского народа ко мне и к посольству Китая в Беларуси. Горжусь, что был направлен в качестве посла в дружественную Беларусь и стал свидетелем и участником исторического процесса развития китайско-белорусских отношений.

Страны работают в кооперации, в том числе в промышленной отрасли. Сегодня реализуются порядка 20 проектов: в сфере машиностроения и производства автокомпонентов, станкостроении, в сфере химической промышленности, а также лесном хозяйстве и деревообработке. Еще порядка 10 совместных идей находятся на стадии планирования.

