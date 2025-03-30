Савиных: во внутренних столкновениях в Турции победит Эрдоган

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:

Если мы возьмем Турцию, только внутреннюю среду, в этих всех столкновениях Эрдоган победит. Я бы и три копейки не поставил на оппозицию. Это важно. Два года назад они были полностью деморализованы. Казалось, что оппозиция разгромлена окончательно. Сейчас начинают они немножко восстанавливаться, появляется определенный потенциал, но в любом случае я не думаю, что это хоть как-то может поставить под угрозу политическую карьеру правящей ПСР.

И здесь еще один важный вопрос. Любые цветные революции происходят там, где политическая власть не может удержать свои властные полномочия и, по сути дела, отдает их. Эрдоган не такой. И более того, ПСР не такая. И в целом политическая атмосфера в Турции совершенно другая. Там предельные ставки в политике. Там политики за провал платят если не жизнью, то во всяком случае своей свободой. И учитывая эти высокие предельные ставки, я убежден, что Эрдоган будет бороться до последнего, и он подавит эти протесты. И это будет, кстати, не первый случай в его политической карьере.