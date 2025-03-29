Пустовой: главное правило западной цивилизации – правильно всё, что выгодно

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Правильно все, что выгодно. Вот главное правило западной цивилизации. Так было всегда, а эпоха постгуманизма отменила даже видимые правила приличия. В парадной творится то, что раньше скрывали за балдахинами спален. На сколько Трампа еще хватит играть в отца нового правильного мир. Как всегда, наш Президент был прав. Но что нам до этих пертурбаций. Все удары и потрясения погашают такие, как у нас открытые экономики. То есть нам надо купить энергоресурсы, чтоб произвести то, что потом можно продать. Это не рубль у нас такой непредсказуемый. Это рынок истеричный.

Евгений Пустовой:

Теперь движение вперед. Заданным и построенным курсом. Но именно время испытаний рождает время героев. А времена затишья и благолепия – экспериментаторов. Романтиков революций. Поэтому мы так тщательно перелопачиваем законы. Упростить жизнь людей – не эрозируя нормативное поле.

Не в раю живем. Да и в раю яблочка захотелось при всем то изобилии плодов. В этом и суть капитализма. А мы его стараемся на государственном уровне очеловечить. Сложно. Когда не государство, а человек пытается заработать на человеке.