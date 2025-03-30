ЕС опустится до уровня регионального проекта – эксперт

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:

Турция уже получила от сотрудничества с ЕС все, что могла получить. Это прежде всего зона свободной торговли. За счет этого развились существенно отрасли экономики, машиностроения, автомобилестроения и так далее. Членство в ЕС какие-то дополнительные возможности для экономического развития не принесет. Оно станет дополнительным бременем.

Тем более, что ЕС сегодня находится под контролем ультраглобалистов, против которых выступают достаточно серьезные силы во всем мире. Я не думаю, что у Турции есть большое желание двигаться и дальше по этому пути. При этом они не будут отказываться. Это своего рода турецкая дипломатия и турецкая ментальность. Я не вижу здесь больших, серьезных перспектив.

Потому что последнее десятилетие как минимум Турция претендует на самостоятельный глобальный проект. Станет ли он глобальным, не знаю, но то, что ЕС, скорее всего, опустится до уровня регионального проекта, а может быть, еще и ниже, это становится все большей и большей вероятностью.