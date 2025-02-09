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Савиных: Трамп не пришёл ничего строить, он будет только разрушать

09 февраля 2025 19:12
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С чем связана приостановка работы Агентства США по международному развитию? Чем занималась эта организация и что придет ей на смену? Эти и другие вопросы рассмотрели гости авторского проекта «САСС уполномочен заявить». 

Савиных: Трамп не пришёл ничего строить, он будет только разрушать-2

Надежда Сасс, ведущая:
Хватит ли президентского срока команде Трампа для того, чтобы завершить это?

Савиных: Трамп не пришёл ничего строить, он будет только разрушать-4

Андрей Савиных, эксперт по международным отношениям, дипломат:
Это отличный вопрос. Замечательный. Кстати, абсолютно в точку. 100 % не хватит. Трамп не пришел ничего строить. Трамп будет только разрушать. У них уже есть программа, называется «Американский динамизм». Идея заключается в том, что за 4 года надо разрушить площадку, убрать старые институты, демонтировать их, а потом за 8 лет постараться взять реванш, причем в формате венчурного управления. Венчурное управление страной – это что-то новое, мы никогда такого еще не видели. Вернуть доминирование военно-промышленного комплекса, опять же, на основе новых разработок, и создать новую Америку шестого технологического уклада. Но я хочу сказать, получится или нет – у меня лично большие сомнения.

# Андрей Савиных # Надежда Сасс # Международная политика # Дональд Трамп

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