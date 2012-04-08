Санкции ЕС: каким может быть ответ в случае давления и шантажа, и что думают о санкциях рядовые белорусы

Новости Беларуси. Наша страна никогда не была инициатором напряженных отношений с Западом и белорусская власть всегда готова к нормальному диалогу с Европейским Союзом. Единственное условие – это должен быть разговор на равных.

А вот пойдет ли на это ЕС, покажет время. Вновь белорусский вопрос будут обсуждать на Совете Евросоюза в конце апреля. И это, вероятно, станет лакмусовой бумажкой. Впрочем, как и возвращение европейских послов в Беларусь.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Беларусь не заинтересована в какой-то эскалации нынешних разногласий, которые у нас, к сожалению, имеются.

Мы, кстати говоря, послов Европейского Союза отсюда не просили уезжать. Да, мы предложили съездить на консультации. Подразумевалось: на консультации, может быть, на неделю двум конкретным послам.

Ответный шаг Европейского Союза явно был непропорциональным и массированным. Но это была их инициатива. Сейчас, когда Европейский Союз обращается к нам с предложением о возвращении послов, мы, честно говоря, пожимаем плечами и говорим: «А мы же вас не отправляли. Мы не против того, чтобы вы возвращались». Но надо сделать, чтобы это было осмысленно и понятно людям. Если они сегодня вернуться, а в апреле будут опять приняты какие-то санкционные меры, тогда что же это за диалог.

Мы считаем такого рода действия неадекватными. А на неадекватные действия может быть неадекватный ответ.

О том, что санкции приведут только в тупик, и то, что нужно искать возможности для диалога на неделе высказался и представитель Ватикана.

Клаудио Гуджеротти, Апостольский нунций в Беларуси:

Санкции в отношении Беларуси не принесут положительных результатов. Присутствие посла Ватикана в Беларуси является напоминанием другим дипломатам, что изоляция и отсутствие конструктивного диалога никогда и никому не приносили добра. Эскалация конфликта привела лишь к тому, что теперь европейские чиновники не знают, что делать дальше, чтобы выйти из сложившегося положения и завершить эту ситуацию.

Оказывая давление на Минск, Брюссель ставит под угрозу собственную, и далеко не только экономическую, безопасность. Правда, вряд ли об этом задумываются в кабинетах еврочиновников. А задуматься есть над чем.

Буквально один, но весьма показательный факт. На днях в Беларуси перекрыли сразу два канала поставки наркотиков, связывавших Россию и Евросоюз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Организатор одного из них пытался вывезти героин и гашиш на запад. А вот двое граждан Литвы, наоборот, везли в Россию 5 килограммов европейского метамфетамина, гашиша и марихуаны. Это итог совместных действий правоохранителей, а также КГБ Беларуси и ФСБ России. И это лишь один факт.

А ведь говорить можно и о нелегалах, и о врывчатке, и о торговле людьми. И все это служба белорусских пограничников, которая там, в Брюсселе, как будто не видна. А ведь если Европа и дальше пойдет пути санкций, логично предположить, что Беларусь не сможет поддерживать сохранность границ на нынешнем уровне.

Игорь Рачковский, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Нельзя применять санкции там, где проходит государственная граница, потому что это будет отражаться и на сопредельных государствах.

Что касается сопредельных государств, если они таким образом поступают, то, я говорю, что мы в первую очередь будем думать о защите нас, а не о том, как выполнить свои решения по сопредельной стороне.

Сергей Мусиенко, политолог:

Пограничный комитет Республики Беларусь – одно из тех ведомств, которое динамично работало с европейскими партнерами, международными организациями. В рамках этого сотрудничества прилагала все усилия по охране границы.

Любые санкции приводят к тому, что надо какие-то приоритеты выбирать. Приоритет, скорее всего, будет выбран на защиту и усиление решения внутренних проблем.

По поводу границы. По обе ее стороны в явном проигрыше от санкций еврочиновников остаются тысячи самых обычных людей. И это удар по кошельку бизнесменов: как в Беларуси, так и в Евросоюзе. Ведь иначе чем объяснить недовольство тех, кто в Европе привык зарабатывать деньги в честной игре.

Вадим Боровик, председатель Международного союза молодежи «Единение»:

Бизнес-сообщество, общественные лидеры однозначно высказывают позицию о том, что санкции неправомерны и что не стоит партнерам, имеющим успешную историю сотрудничества и в экономике, и в политике, и в культуре, выстраивать отношения путем введения по отношению друг к другу каких-либо санкций и принудительных мер.

Василий Заднепряный, председатель Республиканской партии труда и справедливости:

Я был по приглашению Евросоюза в Брюсселе, где был дан старт новому взаимодействию гражданского общества с местными органами власти. И там многие говорили о том, что санкции – это не решение, это слабость дипломатии.

На прошлой неделе Совет по правам человека ООН в специальной резолюции также осудил применение «односторонних принудительных мер». Аргумент – это прямое нарушение прав граждан, в нашем случае, граждан Беларуси.

Белорусы:

К санкциям отношусь крайне отрицательно, потому что читал и знаю, что наш гродненский «Азот» тоже попадает в перечень предприятий, к которым применяются санкции. Я считаю, что данными санкциями Евросоюз навредит простому белорусскому народу, в том числе и мне. Я против.

Санкции вообще противоречат европейским ценностям и нормам. И, прежде всего, страдать будет простой народ.

Решение такое не совсем обдуманно. И, действительно, экономическими путями политические вопросы ни в коем случае решать в наше время не стоит.

Нельзя против какого-то конкретного народа бороться такими методами.