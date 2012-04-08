Информационно-аналитический центр при Администрации Президента Республики Беларусь: 78% опрошенных – за сохранение смертной казни

В Норвегии в преддверии намеченного на середину апреля суда над террористом Андерсом Брейвиком остро разгорелась дискуссия о восстановлении в стране смертной казни. Одним из поводов послужило открытое письмо властям королевства от проживающего в Норвегии выходца из СССР Евгения Дьяконова.

Автор послания, ссылаясь на исторический опыт США и Израиля, требует исключительной меры для убийцы 77 человек. Более того, Дьяконов считает, что если Брейвик не будет казнен, то станет живой легендой для неонацистов, что повлечет за собой новые страшные преступления.

По аналогичной причине высказались за восстановление смертной казни участники опроса в Украине. Почти 70% жителей города Керчь заявили о необходимости исключительной меры. Опрос проводился после трагической гибели 18-летней Оксаны Макар. Девушку изнасиловали и пытались сжечь заживо трое жителей того же города.

За сохранение смертной казни высказываются и белорусы – это 78% участников опроса Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь. Аналогичные данные (более 74% за сохранение смертной казни) были получены и Центром социальных и политических исследований БГУ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.