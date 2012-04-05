Лукашенко: Реакция на политику Европейского Союза должна быть достойной, должна быть красивой

Александр Лукашенко не против нормализации отношений с Западом, но без всякого давления и шантажа. Такое заявление Президент Беларуси сделал сегодня на совещании по вопросам внешней политики. В её основе всегда лежит экономика и торговля. В этом году в стране почти на треть увеличился приток валютной выручки от экспорта. Но это не повод расслабляться, тем более что в Беларуси в этом году пройдут парламентские выборы. Президент назвал их настоящим экзаменом для власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этот период мы ни в коем случае не должны расслабляться. Мы держим экзамен перед нашим народом. Я говорю о парламентских выборах за полгода до них, может даже чуть больше, не потому, что мы боимся этого экзамена, не потому, что мы не умеем проводить парламентские выборы и так далее. А говорю потому, что, будем откровенны, это станет основным требованием наших западных партнеров к нам, основным требованием по проведению этих выборов так, как они бы этого хотели. Или как я часто читаю и наши говорят, и они говорят, «по стандартам ОБСЕ». Хотелось бы, чтобы хоть кто-нибудь мне эти стандарты принес, чтобы я посмотрел, где эти стандарты ОБСЕ, и кто их выработал? Я, например, постоянно принимал участие в саммитах ОБСЕ, последний саммит был в Казахстане. Мы как раз критиковали ОБСЕ за то, что подобных стандартов нет. От нас требуют провести выборы по неким стандартам. Ясно, кто вырабатывает эти стандарты, и что имеется в виду под этими стандартами. Поэтому заслушивая отчеты губернаторов, назначая людей, встречаясь с должностными лицами в командировках по стране, говорю, что это экзамен – парламентские выборы – и мы его достойно должны выдержать. Это действительно будет показатель, рейтинг нынешней власти.

Парламентские выборы - экзамен. И мы его достойно должны выдержать. Это действительно будет показатель, рейтинг нынешней власти.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тема сегодняшнего нашего совещания – внешняя политика. Непреклонным моим требованием к нашим внешнеполитическим действиям является то, что основа всей нашей политики должна быть внешняя торговля. Это наша экономика, это наша жизнь. Наша экономика открытая, как будем торговать, так будем и жить. Если говорить по большему счету, мы можем довольствоваться результатами своей внешней политики в восточном направлении. Я имею в виду Российскую Федерацию, Казахстан, Китайскую Народную Республику. Здесь у нас довольно позитивные тенденции и по сотрудничеству, и по кредитованию нашей страны с этой стороны, с Востока, и по реализации нашей продукции. И тот факт, что мы досрочно, как планировали, образовали Единое экономическое пространство – это весьма показательный фактор. Поэтому можно сказать, что на Востоке у нас более-менее нормальные результаты нашей внешнеполитической деятельности. Конечно, расслабляться ни в коем случае нельзя, надо наращивать наши возможности на восточном направлении. Не скажу, что у нас уж большие проблемы с нашей южной соседкой – Украиной. Мне удалось обстоятельно обсудить некоторые вопросы на последней встрече в Москве с Президентом Украины Виктором Януковичем. У нас были определенные проблемы, и они, наверное, еще не до конца сняты по поставкам нашей молочной продукции в нашу южную соседку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Но чем мы, Восток и Юг, в этом плане отличаемся от Запада? От западного направления? Если есть проблемы, мы садимся за стол и обсуждаем эти проблемы, мы пытаемся их решить, мы договариваемся, в конце концов, идет нормальный диалог, чего не скажешь о Западе. Надо откровенно признать, что кризисные явления в отношениях с западными государствами (даже меньше с Соединенными Штатами Америки), а именно с Европейским Союзом, эти кризисные тенденции продолжают оставаться на сегодняшний день. И причина здесь не в Беларуси. Причина в том давлении и шантаже, который мы наблюдаем со стороны западноевропейских государств.

Конечно, мы не можем не реагировать на ту политику, которую западные государства у себя формулируют и направляют против нас. Но мне очень много поступает предложений (уже и от бизнесменов, и от предприятий) по реакции на эту политику Европейского Союза. Я все это читаю, анализирую, но хочу сказать главное: у нас реакция на политику Европейского Союза должна быть достойной, должна быть красивой. Да, мы не должны подставлять одну щеку, вторую щеку, не должны голову прятать в песок как страусы. Тем более не должны спокойно взирать на те санкции, которые накладывают они не только на наших людей, но и на предприятия. Ни в коем случае. Но ястребиных замашек с нашей стороны быть не должно. Наша реакция должна быть адекватной, она не должны быть чрезмерной, не должна наносить ущерб не только нашей экономике, она не должна нанести ущерб нашим отношениям с нормальными европейцами. Ведь Европейский Союз – тоже неоднозначный наш партнер. Там разные есть европейцы: и люди, и должностные лица, и чиновники, и целые страны – они разные. Мы понимаем, что некоторые государства, допустим, Литва и Латвия, они что хотят, чтобы мы свернули с ними отношения и ушли с их рынка, чтобы мы не поставляли в их порты продукцию – это 30% бюджета? Да, они хотят. Мы же понимаем, что на них осуществляется жуткое давление. Мы это прекрасно понимаем. И тем не менее, нам надо работать активно, без каких-то воинствующих замашек. Европейцам надо постоянно давать знать: мы не против нормализации с ними отношений, но без всякого давления и шантажа. Заставить нас под давлением, наклонять нас и требовать от нас тех требований, которые предъявляют к нам, – контрпродуктивно.

Заставить нас под давлением, наклонять нас и требовать от нас тех требований, которые предъявляют к нам, – контрпродуктивно.

Много говорят о возврате послов. И все тут начинают, каждый на свой манер, а больше всего врать, что Лукашенко хочет-не хочет, пустит-не пустит. Скажу откровенно: я никогда под таким углом зрения эту проблему не рассматривал. Мы послов европейских государств отсюда не выгоняли. Это была их воля. Они уехали, совершив дипломатический политический шаг. Они совершили определенный демарш, который в то время наносил ущерб нашему внешнеполитическому ведомству, как минимум, и нашему государству, как максимум. Ну, уехали и уехали. Мы спокойно на это отреагировали. Я и просил должностных лиц, чтобы не было тут шумихи. Захотели – поехали. А вот вернуться обратно – это мы уж посмотрим, каким образом они будут возвращаться в Беларусь. Но и говорить о том, что мы их не пустим, и будем топать ногами «Вы – такие-сякие», тоже нам не следует. Нам с кем-то разговаривать надо? Надо. Эти европейские государства прислали сюда послов. Это, в конец концов, и признание, и уважение. Это признание достоинства нашего государства. Но раз они себя так ведут –значит будем думать. Мы с министром иностранных дел договорились о том, что мы каждую страну будем рассматривать персонально, каждого посла в плане возвращения в Беларусь. Но еще раз хочу подчеркнуть, что это не имеет ничего общего с тем, что мы хотим воспрепятствовать возвращению послов. Мы будем по-деловому выстраивать политику в плане возвращения европейских послов в Беларусь.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается других направлений, я обозначал это как работу по диверсификации уже существующего положения внешней политики, внешней торговли. У нас есть крепкая опора в Латинской Америке. Мы уже с десятком государств в Африке имеем контакты, продаем туда продукцию. Надо теснее с ними сотрудничать. Но и не забывать азиатское направление.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень много в последнее время говорят о неких политзаключенных. У нас в Уголовном кодексе нет политических статей – первое. Второе, даже в оппозиционных СМИ открыто заявляют о том, что на Лукашенко давить бесперспективно. Это правильно. Но дальше говорят неправильно, что если на него давить, то он сделает наоборот. Полная чушь. Я никогда не исходил из каких-то личных амбиций. Я поступлю так, как велит мне Конституция и закон. Что касается политзаключенных, меня начинают упрекать родственники некоторых так называемых политзаключенных о том, что вот обещал Лукашенко, но их не отпустил. Причина одна, и здесь все о ней знают. Как только я сказал об этом (а это было сказано несколько месяцев тому назад), все завопили. Но я предупредил, что вопрос помилования так называемых политзаключенных – это, прежде всего, их обращение с просьбой о помиловании. Я сразу публично об этом сказал. Не хочешь обращаться - никто и рассматривать не будет. Сиди.

Не хочешь обращаться с помилованием - никто и рассматривать не будет. Сиди.

И потом пошел вал: да, написали помилование Петров, Сидоров, Иванов, но «пад прымусам» каким-то. И я поручил соответствующим должностным лицам проверить: по своей воле написали просьбу о помиловании или их действительно «прымусілі», заставили. Днями мне предоставили информацию, в том числе и видео, где они откровенно и честно говорят: «Да нет, это наша была воля». Кто-то там, один-два, не захотели писать. Хорошо, это их выбор. Пусть сидят. Тот, кто попросил о помиловании, в ближайшее время я рассмотрю эти вопросы. Меня никто не упрекнет, что я свои обязательства или обещания не выполнял. Мы примем решение по некоторым лицам, которые, в конце концов, осознали пагубность своей позиции и политики в отношении собственного государства. Все должны понимать, что нам не нужны недостойные, грубо говоря, в кавычках говоря, люди.

Некоторые говорят, что Лукашенко таким образом себя ведет, потому что Россия взяла его под защиту. Знаете, слишком примитивно сказано. Во-первых, вы знаете мою политику: любой процесс должен быть диверсифицирован. Мы должны иметь очень хорошие отношения на Востоке, что мы и имеем, особенно с нашей братской Россией, мы имеем с ней очень добрые отношения. Они будут углубляться. Я только что разговаривал с будущим Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Мы обсуждали много экономических вопросов, в частности вступление России в ВТО и наши взаимоотношения. Мы однозначно заявили о том, что наши отношения и отношения с Казахстаном, с Украиной, в плане зоны свободной торговли в рамках СНГ, будут расширяться, и мы будем укреплять наш союз, потому что мы видим то, когда мы идем врозь, когда мы идем по отдельности. Однозначно мы это направление будем укреплять с Китайской Народной Республикой, с Казахстаном. Нам с ними вот так этого сотрудничества хватает.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Но это не значит, что мы не хотим нормально сотрудничать с Европейским союзом. Как только начали наших бизнесменов прижимать, сразу же пошла реакция европейских государств, особенно малых государств и наших соседей о том, что это неправильно. То есть уже в Европейском союзе признают пагубность вот этой линии на санкции.

То есть уже в Европейском союзе признают пагубность вот этой линии на санкции.

Ну, а нам чего с ними воевать? Соседи часто от Бога, нам надо выстраивать с ними отношения. Мы будем счастливы, если у нас будут еще и такие же близкие отношения с Западом, как и с Востоком. Что касается других направлений, я это обозначал как работу по диверсификации уже существующего положения внешней политики, внешней торговли. У нас есть крепкая опора в Латинской Америке, и уже это не одно государство, как раньше была Венесуэла и Куба. Это уже много государств, как минимум десяток, с которыми мы имеем не просто контакты, а имеем договоренности об активизации нашего сотрудничества по примеру Венесуэлы. У нас есть большие предложения: от открытого недавно посольства в Бразилии, нас ждут в Аргентине, мы никак не можем долететь до Аргентины, мы начали работать в Чили – это крупнейшее латиноамериканское государство, Никарагуа готова выстраивать с нами по принципу Венесуэлы отношения. Мы уже с десятком государств в Африке имеем контакт, продаем туда продукцию, надо более тесно с ними сотрудничать, но и не забывать азиатское направление. Ждут нас и в Австралии, по определенным группам товаров мы с ними можем сотрудничать. Мы не забываем о сотрудничестве с арабским миром, поступают предложения из Ирака и других государств о сотрудничестве и, главное, заинтересованности приобретения наших товаров. У нас неплохие отношения с Турцией сегодня выстраиваются. Целый спектр направлений, по которым мы сегодня не просто готовы действовать, мы уже завязываем с ними отношения.