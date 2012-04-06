Макей: Мы готовы подождать очередного решения Совета Евросоюза, где будет обсуждаться белорусский вопрос

Новости Беларуси. Позиция Беларуси в отношении давления Евросоюза на нашу страну была озвучена накануне в ходе совещания по внешней политике у Президента. Тема была продолжена сегодня главой Администрации Президента. По словам Владимира Макея, поступательное развитие демократии в Беларуси невозможно в условиях давления и применения санкций.

Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Суть состояла в том, что если вы хотите, чтобы Беларусь и далее поступательно шла по пути развития демократии, в европейском понимании этого слова, если вы хотите, чтобы гражданское общество Беларуси и дальше развивалось, было политически зрелым, грамотным, чтобы политическая система и далее совершенствовалась, чтобы европейские ценности и далее внедрялись, то действовать надо совершенно иными методами. Санкции лишь отдаляют нас от этой цели.

Открыто говорят о том, что лидеры оппозиции, маргинальные по своей сути, должны прийти к власти. А в последнее время открыто звучит и тема, что эти лидеры должны обеспечить им приватизацию под себя государственной собственности и ресурсов, которые были созданы белорусским народом.

Как подчеркнул Владимир Макей, санкции в отношении Беларуси приведут к тому, что мы только отдалимся от той цели, которую ставит Евросоюз – внедрение европейских ценностей.

Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Давайте вспомним 2010 год. Тогда просто был разгул демократии: шествия, митинги. Со страниц государственных СМИ и экранов государственных СМИ раздавались призывы оппозиционных деятелей даже к насильственным действиям. Даже западные послы говорили, что у них власть должна была бы жестко отреагировать на подобные призывы. Мы смотрели на это сквозь пальцы.

Не мы были инициаторами эскалации этой напряженности. Мы ограничились чисто символической реакцией даже на последний виток санкций. И мы готовы подождать очередного решения Совета Евросоюза, которое состоится в конце апреля этого года, где будет обсуждаться белорусский вопрос. Мы готовы к тому, чтобы начать нормальный спокойный диалог. И, как нам кажется, взаимопонимание будет достигнуто очень быстро. И это решение Евросоюза станет отличным фоном, если оно будет принято в духе диалога, для возврата послов Евросоюза в Республику Беларусь. Мы нацелены на то, чтобы ситуация развивалась в спокойном конструктивном ключе.