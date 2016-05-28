«Самое главное – это политический фон»: Беларусь готовится к парламентским выборам

Сродни спорту политические выборы. Кандидаты набирают очки в виде голосов избирателей. И Центризбирком уже готовится сформировать осеннюю «турнирную таблицу». В борьбу включатся претенденты на депутатский мандат. По этому поводу Президент на неделе созвал совещание. Шла речь о том, каких людей хотелось бы видеть в Овальном зале и в Верхней палате, и, может быть, даже поддержать достойных патриотов. Овации на трибунах избирателей возможны (это мы продолжаем спортивную терминологию), но столкновений «болельщиков» допустить нельзя, выборы должны пройти спокойно, без зарубежного «допинга» и без занавеса секретности, – подчеркнул Президент. Все подробности у Евгения Пустового.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Мы находимся почти на старте, и остается дождаться только этого самого сигнала «старт».

Выборы в белорусский Парламент – главная кампания года. В Центризбиркоме уже горячая пора. Почти отправлены на сайт карты с границами округов. В типографиях – «методички» для избиркомов. В 2016 году добавила работы бухгалтерии предстоящая деноминация. Надо исключить любые ошибки с выделением средств. Точность – основа любых выборов и законов.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Это как ложки и вилки для будущего едока, без которых невозможно принять пищу. Я имею в виду это наши инструменты, инструментарий. Самое сложное в избирательной кампании, конечно, тот политический фон, который будет разворачиваться в ее ходе. Я просто надеюсь, что наши потенциальные кандидаты в депутаты, наши политические партии не будут разжигать негативные настроения, направление на срыв выборов, на форсирование каких-то антигосударственных мероприятий. То, в принципе, у нас не будет никаких проблем. Самое главное – это, конечно, политический фон.

Накануне в Палате представителей гостил Андреа Ригони.

Андреа Ригони, докладчик по Беларуси Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по политическим вопросам и демократии:

Даем определенные рекомендации, определенные советы. Во-вторых, мы это обсуждаем с местными органами. Цель у нас едина. Цель в том, чтобы как можно больше все избирательные процессы в Европе соответствовали определенным европейским стандартам.

Докладчик комиссии ПАСЕ по Беларуси назвал предстоящие выборы фундаментальным этапом для отношений Беларуси и ЕС. Он добавил: «Ваша республика должна войти в Парламентскую ассамблею Совета Европы».

Александр Ивановский, доктор технических наук, профессор, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Эта кампания политически важна. Она должна завершить переходный период в потеплении отношений между Западом и Беларусью. Дело в том, что Запад ведь не убрал санкции против Беларуси, а только приостановил. Поэтому и вопрос об окончательном снятии санкций, и вопрос о полной нормализации отношений увязывается со странами Европейского союза и Соединенных Штатов с результатами проведения выборов.

Западный тренд – соблюсти формальности и лицо при очевидном провале политики санкций. В копилку же достижений белорусского Парламента уходящего созыва можно внести десятки громких и общественно важных документов: от редакции новой военной доктрины до введения понятия «меценатство». Поручение Президента – выработать критерии, по которым государство может поддержать кандидата, если он в этом нуждается.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не важно, каким политическим течениям они будут принадлежать. Не важно. Главное, чтобы это были честные и порядочные люди. Результатом сегодняшнего совещания должна стать выработка критериев, тех флажков, той колеи, в которой должны двигаться кандидаты в высший законодательный орган. Поясняю. Никто не станет оспаривать, что одним из критериев будущего кандидата в Парламент должен явиться вопрос независимости нашего государства. Если кто-то выступает против, мы должны им просто объявлять войну. Один из критериев – повышение благосостояния наших людей. Если кто-то задумает проводить какие-то непонятные радикальные шоковые реформы в ущерб жизни наших людей, мы должны объявлять таким кандидатам войну. И вот ряд таких критериев мы должны выработать. И власти, и общественные организации, которые сегодня сотрудничают с нами, мы их должны попросить об этом, должны идти в этом русле. Опять же, этого стесняться не надо. Мы должны четко определить те критерии, которым мы будем следовать в эту предвыборную кампанию, и те кандидаты, которые будут придерживаться этих критериев. Мы их должны выработать, чтобы люди это видели и понимали.

Институт преемственности, применительно к положительному опыту, это механизм, позволяющий быть эффективнее.

Юрий Шевцов, политолог:

Как в любой деятельности, для того, чтобы войти в курс дела, нужно определенное время. Если мы берем по работе нашей, то законодатель дает три месяца. Психологи говорят, что два года на то, чтобы войти в курс дела. Но ясно, что в той динамичной ситуации, которая у нас есть, два года – это очень много. Времени на раскачку нет. Поэтому, конечно, должна быть преемственность как и везде. В любой организации, в семье, в стране. Поэтому, конечно, к выбору кандидатов, которые будут обсуждаться, и к выбору тех людей, которые войдут в следующий Парламент, надо относиться, на мой взгляд, очень взвешенно. Если человек оправдал доверие, работал активно, а ведь работа их заключается в формировании правового поля, условий для деятельности, не обещал лишнего и не говорил, что будут золотые реки и полные вина, то есть является реалистом и способен грамотно заниматься законотворческим процессом, то, конечно, этого человека можно сохранять и можно за него голосовать.

Голосование на выборах 110 депутатов в Палату представителей проводится в один день. То есть почти одномоментно становится ясно, сформирована нижняя палата Парламента или нет. А вот выборы сенаторов в Совет Республики проходят в зависимости от графиков каждой из шести областей и столицы. По закону дату выборов можно объявить не позднее 10 июня.